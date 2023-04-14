Минкульт обратился к YouTube из-за падения трафика телемарафона, - Ткаченко

Об этом министр рассказал в интервью Liga.net.

"Недавно мы заметили определенное уменьшение трафика многих ресурсов, участвующих в телемарафоне, на YouTube. Были у нас вопросы по Meta (Facebook). В таких случаях мы реагируем. В частности, это касалось не только ресурсов, которые были в телемарафоне, но и 24 канала и др. Мы обратились с письмами, сейчас в диалоге с YouTube", - отметил он.

Также, по словам Александра Ткаченко, министерство следит за выполнением санкционной политики против ресурсов россиян или типа "Страны".

"Если речь идет о санкционной политике в отношении россиян или ресурсов типа "Страна", мы также обращаемся. Но они периодически рождаются заново, и здесь нужно постоянно это отслеживать, будем на это обращать внимание", - добавил министр.