Минкульт обратился к YouTube из-за падения трафика телемарафона, - Ткаченко
Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил, что учреждение обратилось к YouTube: у "Единых новостей" и других украинских каналов упал трафик
Об этом министр рассказал в интервью Liga.net.
"Недавно мы заметили определенное уменьшение трафика многих ресурсов, участвующих в телемарафоне, на YouTube. Были у нас вопросы по Meta (Facebook). В таких случаях мы реагируем. В частности, это касалось не только ресурсов, которые были в телемарафоне, но и 24 канала и др. Мы обратились с письмами, сейчас в диалоге с YouTube", - отметил он.
Также, по словам Александра Ткаченко, министерство следит за выполнением санкционной политики против ресурсов россиян или типа "Страны".
"Если речь идет о санкционной политике в отношении россиян или ресурсов типа "Страна", мы также обращаемся. Но они периодически рождаются заново, и здесь нужно постоянно это отслеживать, будем на это обращать внимание", - добавил министр.
- Напомним, шеф-редактор проекта "Детектор медиа" Наталья Лигачева заявила, что единый марафон уже не необходим с точки зрения нацбезопасности и телеканалы устали от этого формата.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.19
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.56
- Актуальное
- Важное