Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона.

"Действительно, истекает соглашение об аренде Успенского и Трапезного храмов в Верхней лавре. Согласно нам обратился директор заповедника по поводу информирования этого вопроса. Мы, во исполнение указа президента о проверке состояния дел использования имущества Лавры, будем рекомендовать такое соглашение не продлевать", - рассказал Ткаченко.

По его словам, была создана межведомственная правительственная комиссия по использованию имущества Лавры, поэтому пока продлится проверка, эти помещения не будут использовать.

"Учитывая, что на Верхней лавре истекает срок аренды, до того момента, пока проверка не будет завершена, такое использование делается невозможным. По другому имуществу есть соглашения, которые продолжаются и пока будут продлены до завершения такой проверки", - сказал он. министр.

По поводу будущего помещений Нижней Лавры Ткаченко напомнил, что в 2013 году с УПЦ (МП) было заключено бессрочное соглашение.

"Но есть указ и межведомственная комиссия, нам придется проверить, не было ли там нарушений и учитывая это принимать решение", – пояснил министр.

Напомним, накануне наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь) заявил , что УПЦ (МП) не смогла продлить аренду для пользования Трапезным и Успенским соборами. Директор государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" сообщил ему, что 31 числа истекает срок аренды двух соборов. Наместник Павел обратился к президенту Украины с просьбой покинуть эти помещения за УПЦ (МП).

КСУ сегодня, 27 декабря, признал конституционным закон, обязывающий УПЦ Московского патриархата изменить название таким образом, чтобы оно указывало на его принадлежность России.

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