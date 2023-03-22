Минкульт: Монашеская жизнь в Киево-Печерской лавре должна продолжаться, рассматривается и вопрос проведения служений
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что сейчас рассматривается вопрос проведения служений, чтобы духовная жизнь в Киево-Печерской лавре продолжалась, несмотря на окончание договора об аренде
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .
"Безусловно, в лавре должна продолжаться духовная монашеская жизнь. Каким образом? Я думаю, это мы в ближайшее время увидим", - комментирует министр.
Ткаченко отметил, что созданная ранее межведомственная комиссия пришла к выводам о нарушении соглашения, которое было заключено режимом Януковича с представителями УПЦ (МП). Комиссия занимается сохранением имущества и более 800 музейных экспонатов лавры.
Он также подчеркнул, что сейчас речь о передаче Успенского собора и Трапезного храма лавры в долгосрочную аренду ПЦУ не идет.
"Мы пока рассматриваем вопрос, что в лавре должно продолжаться служение и религиозная жизнь. Такие периодические службы вдохновляют верующих. Пока о долгосрочной аренде речь не идет, но тут также мы с депутатами обсуждаем возможные изменения в закон", - отметил Ткаченко.
Он пояснил, что государство не может бесплатно отдать в пользование госимущество, возможна только аренда, но все религиозные организации финансово способны оплатить эту аренду.
"Сейчас мы не можем передавать в бесплатное пользование государственное имущество, это только аренда. А далеко не всегда религиозные организации могут ее потянуть с финансовой точки зрения. Но кроме Нижней лавры у нас закончились соглашения пользования имуществом и в Чернигове, и в одном из храмов Почаева. Мы сейчас над этим как раз работаем по прекращению действия таких соглашений и подписанию соответствующих актов приема-передачи", - сказал Ткаченко.
- Напомним, Успенский собор (собор Успения Пресвятой Богородицы) – главный соборный храм Успенской Киево-Печерской лавры. Ранее в нем проводили богослужения священники УПЦ МП. 1 декабря 2022 Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что вся территория Лавры – государственная собственность.
- 31 декабря иерархи УПЦ (МП) провели последнюю службу в Трапезной церкви. Перед этим там пели о пробуждении России. Это дело расследует СБУ, объявлено подозрение одному из священников лавры, прославлявшего "русский мир".
- 5 января министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о переходе Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры государству.
- Митрополит Эпифаний, глава Православной церкви Украины, совершил Богослужение по случаю Рождества Христова 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
- Ткаченко сообщил , что договор пользования УПЦ Киево-Печерской лаврой расторгается с 29 марта 2023 года. Это касается всех помещений, арендуемых УПЦ в Лавре.
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