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Минкульт: Монашеская жизнь в Киево-Печерской лавре должна продолжаться, рассматривается и вопрос проведения служений

22 мартa, 2023 среда
10:49
Общество Киево-Печерская лавра

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что сейчас рассматривается вопрос проведения служений, чтобы духовная жизнь в Киево-Печерской лавре продолжалась, несмотря на окончание договора об аренде

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

"Безусловно, в лавре должна продолжаться духовная монашеская жизнь. Каким образом? Я думаю, это мы в ближайшее время увидим", - комментирует министр.

Ткаченко отметил, что созданная ранее межведомственная комиссия пришла к выводам о нарушении соглашения, которое было заключено режимом Януковича с представителями УПЦ (МП). Комиссия занимается сохранением имущества и более 800 музейных экспонатов лавры.

Он также подчеркнул, что сейчас речь о передаче Успенского собора и Трапезного храма лавры в долгосрочную аренду ПЦУ не идет.

"Мы пока рассматриваем вопрос, что в лавре должно продолжаться служение и религиозная жизнь. Такие периодические службы вдохновляют верующих. Пока о долгосрочной аренде речь не идет, но тут также мы с депутатами обсуждаем возможные изменения в закон", - отметил Ткаченко.

Он пояснил, что государство не может бесплатно отдать в пользование госимущество, возможна только аренда, но все религиозные организации финансово способны оплатить эту аренду.

"Сейчас мы не можем передавать в бесплатное пользование государственное имущество, это только аренда. А далеко не всегда религиозные организации могут ее потянуть с финансовой точки зрения. Но кроме Нижней лавры у нас закончились соглашения пользования имуществом и в Чернигове, и в одном из храмов Почаева. Мы сейчас над этим как раз работаем по прекращению действия таких соглашений и подписанию соответствующих актов приема-передачи", - сказал Ткаченко.

  • Напомним, Успенский собор (собор Успения Пресвятой Богородицы) – главный соборный храм Успенской Киево-Печерской лавры. Ранее в нем проводили богослужения священники УПЦ МП. 1 декабря 2022 Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что вся территория Лавры – государственная собственность.
  • 31 декабря иерархи УПЦ (МП) провели последнюю службу в Трапезной церкви. Перед этим там пели о пробуждении России. Это дело расследует СБУ, объявлено подозрение одному из священников лавры, прославлявшего "русский мир".
  • 5 января министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о переходе Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры государству.
  • Митрополит Эпифаний, глава Православной церкви Украины, совершил Богослужение по случаю Рождества Христова 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
  • Ткаченко сообщил , что договор пользования УПЦ Киево-Печерской лаврой расторгается с 29 марта 2023 года. Это касается всех помещений, арендуемых УПЦ в Лавре.
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