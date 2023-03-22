Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

"Безусловно, в лавре должна продолжаться духовная монашеская жизнь. Каким образом? Я думаю, это мы в ближайшее время увидим", - комментирует министр.

Ткаченко отметил, что созданная ранее межведомственная комиссия пришла к выводам о нарушении соглашения, которое было заключено режимом Януковича с представителями УПЦ (МП). Комиссия занимается сохранением имущества и более 800 музейных экспонатов лавры.

Он также подчеркнул, что сейчас речь о передаче Успенского собора и Трапезного храма лавры в долгосрочную аренду ПЦУ не идет.

"Мы пока рассматриваем вопрос, что в лавре должно продолжаться служение и религиозная жизнь. Такие периодические службы вдохновляют верующих. Пока о долгосрочной аренде речь не идет, но тут также мы с депутатами обсуждаем возможные изменения в закон", - отметил Ткаченко.

Он пояснил, что государство не может бесплатно отдать в пользование госимущество, возможна только аренда, но все религиозные организации финансово способны оплатить эту аренду.

"Сейчас мы не можем передавать в бесплатное пользование государственное имущество, это только аренда. А далеко не всегда религиозные организации могут ее потянуть с финансовой точки зрения. Но кроме Нижней лавры у нас закончились соглашения пользования имуществом и в Чернигове, и в одном из храмов Почаева. Мы сейчас над этим как раз работаем по прекращению действия таких соглашений и подписанию соответствующих актов приема-передачи", - сказал Ткаченко.