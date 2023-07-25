Речь об Олеге Черногузе, который в прошлом году покинул этот мир, а на время, когда говорил со мной о Министерстве культуры - экс-редакторе "Перца", одном из самых тиражных украиноязычных журналов времен УССР и мой первый работодатель в новосозданном издательском доме. Слова Олега Федоровича тогда воспринимались как определение профессионального сатирика. В свете последних событий вокруг Минкульта как правдивый приговор этому министерству.

Черногуз много лет был работником и два года – главным редактором издания, которое было органом ЦК КПУ. Лично знал каждого руководящего цековского аппаратчика, включая секретаря по идеологии Леонида Кравчука. Со многими был на "ты". А поскольку в упомянутый период приютил меня, новобранца, у себя на даче в Конче-Озерной, за вечерними рюмками рассказывал немало о кухне партийного аппарата и особенностях его функционирования. Разумеется, "Перец" как – в том числе – литературный журнал принадлежал не только к пропаганде и идеологии, но и к сегменту культуры. Так что тесные отношения Олега Федоровича с профильными министрами вполне оправданы. Более того, принадлежали к его служебным обязанностям.

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От своего тогдашнего шефа я не слышал ни об одном из его современников, руководителей Минкульта УССР, ни одного плохого слова. Напротив, это были слова сострадания. Управлять культурой бросали, чтобы "убить", то есть поставить на карьере крест. С легкой руки господина Черногуза я познакомился с Сергеем Бесклубенко, министром культуры от 1977 до 1983-го и его преемником Юрием Олененко, руководителем министерства 1983-1991 гг. Кстати, оба были еще и прямо причастны к кино, которое меня уже тогда непреодолимо интересно. Общение всякий раз было непродолжительным. Но оба визава оговаривались: назначение в Минкульт означало политическую ссылку и приближало финал карьеры аппаратчика.

Причину смотри выше: на культуре горели все, это гиблое министерство, вопрос только во время тления человека на углях министерского кресла.

За время Независимости мне пришлось знать уже лично несколько руководителей Минкульта – Ивана Дзюбу, Оксану Билозир, Вячеслава Кириленко, Василия Вовкуна, Евгения Нищука, Владимира Бородянского, ныне почти отставленного Александра Ткаченко. Не знал, но не раз слышал о "вечном" министре Юрии Богуцком - умудрился возглавить Минкульт на разный срок четыре раза. Не раз писал о "министре карикатуры" Михаиле Кулиняке, одном из любимцев Януковича. И, конечно, куда без выдающегося Богдана Ступки – культовый актер был профильным министерством в начале второй каденции Леонида Кучмы.

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Упомянутые и непонятные персоны имели при жизни и имеют при жизни разные репутации, но их объединяет – уж извините, знакомые и незнакомые! – минимальное количество реальных достижений. Причем я искренне убежден: каждый из них, даже не на ночь упомянутый "скрипач Януковича" товарищ Кулиняк, действительно хотели чего-то добиться. Чтобы их поминали незлым, тихим словом.

Однако дело не в лице в должности и даже не в самой должности. Дело, точнее – беда, налицо самого министерства. Двойная беда, фатальность, обреченность постоянно гореть "на культуре" - в невозможности управлять культурой и одновременно невозможности ликвидировать то же профильное министерство.

Ближе всего к истине сформулировала проблему культурный обозреватель Лена Чиченина: "Министерство культуры — не богемное заведение, в котором работают, зажег сигару и с бокалом виски. Возглавлять это ведомство должен культурный менеджер, управленец, знающий толк в бюрократической системе, умеющий управлять кадрами, умеющий управлять кадрами. популярные художники, даже невероятно любимые и талантливые. А талантливые менеджеры, которые очень хорошо разбираются в искусстве, у нас есть. Вот только почти все они действительно сами не хотят идти во власть, по крайней мере сейчас". Простите за банальность, но украинскому художнику, лидеру мыслей, публичному интеллектуалу там действительно нечего делать.

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Знаете почему? Ибо каждый один такой не чувствует ответственности за развитие культурных процессов в целом. Не видит, не хочет понимать контексты, тренды и изменения, которые ему самому не близки. Для художника в кресле профильного министра область культуры укладывается в формулу: "Государство – это я!", только вместо слова государство – слово культура.

Вот почему не имеет значения, кто заменит у "культурного" руля Александра Ткаченко. Реально успешные менеджеры туда не идут, потому что реализуют проекты со значительно меньшими командами, имея знания и умения в своих сегментах и, главное, не скованные эгоизмом и эгоцентризмом государственных деятелей. Сознательные люди не готовы отвечать за всю культуру. А внезапное получение власти "над культурой" в очень короткой перспективе делает личность не сильной, а слабой. Бабочкой, которая летит на огонь, потому что хочет ярко вспыхнуть.

На культуре горели все: завершаю тем, с чего начал.

Специально для Эспрессо .

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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