Минкульт исключит пропагандистские российские книги из украинских библиотек

Об этом Минкульт сообщает на своей официальной странице в Facebook.

Их планируют заменить качественной украиноязычной литературой и книгами украинских издательств.

"Пока Министерство определило четкие критерии, по которым российская литература будет изъята из украинских библиотечных фондов. Мы подходим к этому вопросу тщательно и взвешенно. Надеемся, что все это положительно повлияет на развитие украинского книгоиздательства", – объясняет заместитель министра культуры и информационной политики Украины Лариса Петосюк.

Среди других будут изыматься книги, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека. Также книги подсанкционных издательств и авторов, публично поддержавших агрессию против Украины.

"Библиотекам рекомендуется создать совещательные органы, которые в частности будут предоставлять рекомендации по актуализации библиотечных фондов в условиях вооруженной агрессии российской федерации против Украины", – добавляют в Министерстве.

ОГПУ объявил подозрение в коллаборационизме директору колледжа Мелитополя, возглавившей "отдел образования" оккупантов и приказавшей школам перейти на российскую учебную программу.

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