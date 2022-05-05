Минкульт исключит пропагандистские российские книги из украинских библиотек
Министерство культуры начало процесс извлечения пропагандистской российской литературы из библиотек Украины
Об этом Минкульт сообщает на своей официальной странице в Facebook.
Их планируют заменить качественной украиноязычной литературой и книгами украинских издательств.
"Пока Министерство определило четкие критерии, по которым российская литература будет изъята из украинских библиотечных фондов. Мы подходим к этому вопросу тщательно и взвешенно. Надеемся, что все это положительно повлияет на развитие украинского книгоиздательства", – объясняет заместитель министра культуры и информационной политики Украины Лариса Петосюк.
Среди других будут изыматься книги, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека. Также книги подсанкционных издательств и авторов, публично поддержавших агрессию против Украины.
"Библиотекам рекомендуется создать совещательные органы, которые в частности будут предоставлять рекомендации по актуализации библиотечных фондов в условиях вооруженной агрессии российской федерации против Украины", – добавляют в Министерстве.
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