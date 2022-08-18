Минкульт инициировал обсуждение сохранения целостности киноархива Довженко-Центра. Госкино говорит о трех профильных учреждениях
Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало обсуждение с Кабмином и Госкино вопроса о сохранении целостности фильмофонда Национального центра Александра Довженко. Госкино призвало слышать друг друга и рассказало о трех профильных учреждениях, на которые разделят Довженко-Центр
Об этом 18 августа МКИП сообщило в своем телеграмм-канале и Госкино на своем фейсбуке.
Министерство культуры и информационной политики Украины в своем заявлении отметило, что не было информировано о решении Госкино про реорганизацию Довженко-Центра.
В министерстве напомнили, что с 10 ноября 2021 года Госкино не подчиняется МКИП. Поэтому вопрос реорганизации является прерогативой Госкино и Кабинета Министров. В заявлении они аргументировали свое решение тем, что Довженко-Центр сейчас не является эффективным институтом, поэтому подпадает под реорганизацию. Однако этот вопрос включает также и определение дальнейшей судьбы хранения киноархива. Именно поэтому было инициировано обсуждение.
Также в МКИП подчеркнули, что какие-либо решения по функционированию украинских культурных институтов и учреждений не должны ставить под угрозу их деятельность и существование.
В Госкино заявили, что не имели целью ликвидировать Довженко-Центр, сносить его здание или увольнять работников. И уточнили, что на его месте образуют три государственных учреждения:
- Государственное предприятие "Украинская анимационная студия" - для продолжения деятельности анимационной студии "УкрАнима", чье имущество "с 2019 года находится в закрытом помещении и не используется должным образом";
- Государственное учреждение "Научный центр кинематографии Украины" - он будет ответственным за создание Государственного фонда фильмов Украины, поскольку Довженко-Центр, согласно закону Украины, не является архивным учреждением, а только хранителем Фильмофонда;
- Государственное предприятие "Национальный центр Александра Довженко" - отдельный институт, который будет продолжать развитие музейного дела и кинокультуры, их обогащение и распространение.
В Госкино подчеркнули, что Довженко-Центр и "в дальнейшем останется одним из любимых центров притяжения влюбленного в кино сообщества".
- 17 августа Довженко-Центр заявил, что так называемая "реорганизация" де-факто означает ликвидацию национального киноархива. В Учреждении подчеркнули, что Госкино не учитывало предложения Довженко-Центра по дальнейшей деятельности и не разработало стратегический план его развития. Передачу коллекции национального киноархива из "Научного центра кинематографии Украины" в Довженко-Центре называют ударом по международному имиджу украинской власти.
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