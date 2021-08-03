Минкульт анонсировал проведение в Киеве фестиваля народных промыслов 21 августа

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Интерфакс.



"21 августа 2021 года в городе Киеве во дворе Национального музея истории Украины состоится фестиваль " Этника ", который соберет лучших мастеров народных художественных промыслов со всей Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Отмечается, что миссия фестиваля - раскрыть потенциал народных промыслов и проиллюстрировать их актуальность для современности. "Ведь, в отличие от многих западных стран, в Украине сохранились носители аутентичной культуры. Используя оригинальные техники, они создают изделия, актуальные в современном контексте: интерьерах, дизайне одежде, сервировке и т.д.", - рассказали в ведомстве.



Во время мероприятия 47 носителей уникальных традиционных техник представят свои работы.



Послами фестиваля станут 12 медиаперсон и инфлуенсеров, каждый из которых представляет отдельный вид промыслов - от резьбы до керамики.



В частности, в спецпроекте участвуют артисты: Саша Зарицкая (группа KAZKA), группа Go_A, Алина Паш, Дзидзьо, дизайнеры Катя Сильченко и Лиля Литковская, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, олимпийский призер Дарья Билодид, телеведущие Екатерина Осадчая и Руслан Сеничкин.

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