Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Министры юстиции стран ЕС обсудили наказание РФ за преступления, совершенные в Украине

Министры юстиции стран ЕС обсудили наказание РФ за преступления, совершенные в Украине

28 января, 2023 суббота
03:55
война с Россией

Участники состоявшегося сегодня в Стокгольме неформального Совета министров ЕС по вопросам юстиции решили повысить взаимодействие в борьбе с организованной преступностью и совместить усилия для привлечения к ответственности России за ее преступления на территории Украины

Об этом говорится в сообщении на сайте Шведского председательства по итогам встречи.

"В пятницу, 27 января, министры юстиции стран ЕС встретились в Стокгольме в рамках неформальной встречи ЕС по внутренним делам и юстиции. Во время встречи главное внимание было сосредоточено на судебном взаимодействии в борьбе с организованной преступностью, а также на том, чтобы обеспечить ответственность за основные международные преступления, совершенные в Украине. Во встрече принял участие министр юстиции Украины, который проинформировал (министров ЕС) о современном развитии ситуации", - говорится в сообщении.

Как отмечается, министр юстиции Украины Денис Малюска принял участие во встрече дистанционно, доказал текущую ситуацию в условиях российского военного вторжения и изложил собственные взгляды на возможность судебного преследования за основные международные преступления, совершенные оккупантами на территории Украины. Офис Генерального прокурора Швеции и прокурор Шведской судебной палаты по военным преступлениям поделились своим опытом предварительной практики расследования военных преступлений. Европейское агентство Евроюст ознакомило министров с обновленной базой данных по доказательствам военных преступлений в Украине.

"Мы будем требовать полной ответственности за ужасные преступления, совершенные в Украине. Не будет никакой безнаказанности за эти преступления", - подчеркнул министр юстиции Швеции Гуннар Строммео.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Криминал
ЕС
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Автор Олег Дорожовец
26 января, 2023 четверг
Как находящийся в розыске младший партнер Фирташа стал ореховым феодалом
Микола Тищенко
27 января, 2023 пятница
"Развивает дружеские отношения в Азии": Тищенко попытался обосновать поездку в Таиланд в военное время
мародер
27 января, 2023 пятница
Россия "легализовала" мародерство в Запорожской области, - Центр нацсопротивления
Киев
-4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.91
    Покупка 39.91
    Продажа 40.59
  • EUR
    Покупка 42.59
    Продажа 43.58
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
28 января
04:51
В Киево-Могилянской академии запретили использование русского языка
04:23
США "полным ходом" готовятся "отреагировать" в годовщину вторжения России в Украину
03:27
В Челябинской области РФ среди города выбросили несколько цинковых гробов
03:00
В Москве горит самый большой рынок стройматериалов: площадь пожара более 2 тыс. квадратных метров
02:31
Эпифаний посетил Константинополь и встретился с патриархом Варфоломеем
02:03
В синагоге в Иерусалиме палестинец расстрелял семь человек. Нападающий убит
01:35
Мигранты из Беларуси напали на польских пограничников, задержаны более 10 нелегалов
01:07
Приложение "Дия"
Правительство предлагает упростить растаможку авто и перевести услугу в действие
00:50
РФ разгоняет фейк, что Литва "охотится" на военнообязанных украинцев
00:39
Фильм о первых днях войны в Мариуполе получил награду на кинофестивале в США
00:26
Алексей Данилов
Люди "Совка" хотят достижений к годовщине. В СНБО заявили, что РФ готовит новое наступление к 24 февраля
00:11
Партнеры пообещали Украине 321 танк, – посол во Франции Омельченко
00:04
Алексей Данилов
Сложный период может длиться и 3 месяца, но перелом войны уже наступил, - Данилов
2023, пятница
27 января
23:59
"Манчестер Сити" победил "Арсенал" в Кубке Англии
23:50
Орбан назвал Украину "ничейной землей". МИД вызывает посла Венгрии
23:46
Зеленский: НАБУ получит нового директора через неделю
23:40
Россия готовит информационный "вброс" против Резникова и Ермака, – разведка
23:39
Эксклюзив
Угледар важен для всего Юга, - военный эксперт Грабский
22:56
"Арсенал" сменил стратегию после неудачи в трансферной гонке за Мудриком
22:37
Россияне из минометов обстреляли Черниговщину
22:32
Министр обороны Германии Писториус считает недостаточным финансирование Бундесвера
22:16
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 27 января
21:57
Жена Лунина намекнула на трансфер украинца из "Реала"
21:48
Россия обстреляла инфраструктуру Запорожья, есть раненый
21:41
"Наша страна февраля 2022 года и февраля 2023 года – это уже другая ситуация": Данилов о возможности повторения событий 2022 года
21:37
Основная функция Пригожина – медийная, он не руководит штабом вагнеровцев – разведка
21:09
Испания согласилась учить украинских военных управлять Leopard - СМИ
21:07
Оккупанты снова обстреляли Часов Яр: горит школа и частные дома
20:59
Бразилия отклонила запрос Германии о танковых боеприпасах для Украины, – СМИ
20:19
Пройдет много месяцев, прежде чем Украина получит танки Abrams, - Кирби
20:13
Белый дом
В Белом доме заявили, что дали понять китайцам: не время поддерживать РФ
20:09
OPINION
В защиту леопардового принта
20:05
Нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью: Зеленский пригласил президента МОК Баха в Бахмут
20:00
Обзор
Победные новости 338 дня войны: первые в мире ударные роты дронов, "ловцы шахедов" и золото на чемпионате Европы
19:58
"Пораженный масштабом разрушений": Верховный комиссар ООН по делам беженцев посетил восток и юг Украины
19:47
Литва передаст украинским пограничникам противодронное оборудование, генераторы и теплую одежду, - СМИ
19:36
МИД РФ
РФ выгоняет временную поверенную в делах Латвии из-за снижения уровня дипотношений
19:29
"Жирона" лишилась конкурента Цыганкова
19:28
Россияне планируют создать комиссию для проверки двух линий электропитания для транзита электроэнергии из Запорожской АЭС в РФ, - Генштаб
19:00
Умер академик Нацакадемии медицинских наук Исаак Трахтенберг
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV