Об этом говорится в сообщении на сайте Шведского председательства по итогам встречи.

"В пятницу, 27 января, министры юстиции стран ЕС встретились в Стокгольме в рамках неформальной встречи ЕС по внутренним делам и юстиции. Во время встречи главное внимание было сосредоточено на судебном взаимодействии в борьбе с организованной преступностью, а также на том, чтобы обеспечить ответственность за основные международные преступления, совершенные в Украине. Во встрече принял участие министр юстиции Украины, который проинформировал (министров ЕС) о современном развитии ситуации", - говорится в сообщении.

Как отмечается, министр юстиции Украины Денис Малюска принял участие во встрече дистанционно, доказал текущую ситуацию в условиях российского военного вторжения и изложил собственные взгляды на возможность судебного преследования за основные международные преступления, совершенные оккупантами на территории Украины. Офис Генерального прокурора Швеции и прокурор Шведской судебной палаты по военным преступлениям поделились своим опытом предварительной практики расследования военных преступлений. Европейское агентство Евроюст ознакомило министров с обновленной базой данных по доказательствам военных преступлений в Украине.

"Мы будем требовать полной ответственности за ужасные преступления, совершенные в Украине. Не будет никакой безнаказанности за эти преступления", - подчеркнул министр юстиции Швеции Гуннар Строммео.

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