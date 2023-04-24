Об этом на пресс-конференции рассказал высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Сегодня мы не в позиции, чтобы завершить новый пакет санкций для России, но мы продолжим обсуждение", – отметил Боррель в Люксембурге перед началом заседания Совета ЕС.

24 апреля министры иностранных дел стран Европейского Союза будут рассматривать внедрение новых ограничений против напавшей на Украину РФ. В частности, запрет на транзит товаров или продукции через территорию страны-спонсора терроризма.

Обнародование одиннадцатого пакета санкций для России состоится после детального обсуждения.

В настоящее время ЕС уже применил десять пакетов санкций.