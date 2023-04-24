Министры стран ЕС еще не согласовали новый пакет санкций против России, но обсуждение продолжат, - Боррель
Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза еще не согласовали 11-й пакет санкций для России, а потому продолжат обсуждение новых ограничений
Об этом на пресс-конференции рассказал высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.
"Сегодня мы не в позиции, чтобы завершить новый пакет санкций для России, но мы продолжим обсуждение", – отметил Боррель в Люксембурге перед началом заседания Совета ЕС.
24 апреля министры иностранных дел стран Европейского Союза будут рассматривать внедрение новых ограничений против напавшей на Украину РФ. В частности, запрет на транзит товаров или продукции через территорию страны-спонсора терроризма.
Обнародование одиннадцатого пакета санкций для России состоится после детального обсуждения.
В настоящее время ЕС уже применил десять пакетов санкций.
- Напомним, в Еврокомиссии заявили , что все страны-подписанты Римского статута обязаны исполнять ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.
- Еврокомиссия работает над тем, чтобы использовать заблокированные или замороженные российские активы в восстановлении Украины: продолжаются обсуждения рабочей группы Совета ЕС.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский двумя указами ввел новые санкции: в список, в частности, попали спортсмены Беларуси и РФ, а также дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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