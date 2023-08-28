Министры стран Балтии и Польши призвали Беларусь вывести вагнеровцев со своей территории
Министры внутренних дел Польши, Латвии, Литвы и Эстонии 28 августа выступили с общим заявлением, в котором призвали белорусский режим вывести вагнеровцев с территории своей страны
Об этом говорится в Twitter Министерства внутренних дел Польши.
Отмечается, что встреча прошла из-за обеспокоенности чиновников региональной безопасностью этих государств - министры вместе оценили текущую ситуацию безопасности на границе ЕС с Беларусью и Россией.
Сообщается, что с 2021 года страны сталкиваются с нелегальной миграцией, спровоцированной белорусским режимом, "явно поддерживаемым Россией". В заявлении поясняется, что сейчас РФ использует незаконную миграцию как способ дестабилизации обстановки в этих странах и в целом на территории Европейского союза, в частности, посредством пограничных провокаций.
"Отмечаем, что мы расцениваем действия России и Беларуси, которые с ней сотрудничают, как нависшие попытки дестабилизации в регионе. Мы со всей твердостью заявляем, что вместе будем этому противостоять", - говорится в заявлении.
Отмечается, что действия стран будут решительными и будут соответствовать ситуации – вплоть до возможности дальнейшей изоляции двух режимов путем закрытия пунктов пропуска.
"Мы призываем белорусский режим вывести ЧВК Вагнера из Беларуси, вывести всех нелегальных мигрантов из приграничных районов и вернуть их в страны рождения", - говорится в тексте.
В заявлении подчеркнуто, что обеспечение безопасности на внешней границе ЕС является приоритетной задачей для этих 4 стран.
- Месяц назад стало известно, что базировавшиеся в Беларуси вагнеровцы готовятся к провокациям на границе с Польшей и Литвой.
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