Об этом пишет Bloomberg .

"Я не вижу существенных аргументов для того, чтобы действующий запрет закончился в середине сентября", – заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс.

"Я надеюсь, что эмбарго не закончится, что мы сможем добиться его продолжения в нашей коалиции из пяти стран ЕС", – добавил он.

В свою очередь министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш сказал, что представители пяти восточных стран ЕС встретятся в Варшаве в среду, чтобы подготовить заявление для Европейской комиссии с требованием расширить запрет, а также распространить его на другие товары.

"Мы всячески поддерживаем Украину, но при условии, что импорт продовольствия не может исказить внутренний рынок. Мы собираем урожай, и некоторые из наших складов переполнены из-за прошлого импорта зерна", - сказал Биреш.

Следует отметить, что Украина выступает против запрета на импорт зерна в другие страны.

Что известно о запрете на импорт агропродукции из Украины

2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с возмущением аграриев, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других продуктов питания в Польшу.

В апреле Болгария , Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

29 апреля Еврокомиссия договорилась с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией о транзите произведенного в Украине продовольствия по их территории.

12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

В конце мая стало известно, что четыре страны ЕС будут настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины до октября. В то же время Венгрия хочет продления ограничений до 2024 года.