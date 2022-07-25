Министры обороны Великобритании и Словакии обсудили дальнейшую поддержку Украины
Глава британского минобороны Бен Воллес встретился с министром обороны Словакии Ярославом Надем для обсуждения предстоящих шагов военной поддержки Украины
Об этом заявили в официальном твиттере британского министерства обороны.
"Сегодня министр обороны Бен Воллес встретился со словацким коллегой Ярославом Надем в Братиславе, чтобы обсудить следующие шаги оборонной поддержки Украины и более широкие проблемы безопасности в регионе", - говорится в сообщении.
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