Министры обороны Великобритании и Словакии обсудили дальнейшую поддержку Украины

Об этом заявили в официальном твиттере британского министерства обороны.

"Сегодня министр обороны Бен Воллес встретился со словацким коллегой Ярославом Надем в Братиславе, чтобы обсудить следующие шаги оборонной поддержки Украины и более широкие проблемы безопасности в регионе", - говорится в сообщении.