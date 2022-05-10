Министры обороны Украины и США обсудили новые военные нужды ВСУ

Об этом глава Миноброны США сообщил в twitter

"Раньше сегодня утром я говорил со своим коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить меняющиеся военные потребности Украины. Я уверен, что это еще раз подтверждает нашу устойчивую поддержку в предоставлении Украине необходимых возможностей для противодействия российской агрессии", - говорится в сообщении.

Отметим, что 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, предусматривающий упрощенную процедуру предоставления вооружения и закрытия других нужд для Украины.

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