Министры обороны Украины и Литвы посетили Николаев
8 февраля в Николаев прибыли с визитом министр обороны Алексей Резников и его коллега из Литвы Арвидас Анушаускас, также город посетил посол в республике Украины Вальдемарас Сарапис
Об этом сообщила Николаевская областная государственная администрация в телеграмме.
"В среду, 8 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников, министр национальной обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас и Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапис с рабочим визитом находились в Николаеве", - утвердила пресс-служба.
Так, чиновники встретились с председателем Николаевской ОВО Виталием Кимом и генерал-майором Дмитрием Марченко. Арвидас Анушаускас и Вальдемарас Сарапис и заслушали информацию о ходе боевых действий Николаевщины с начала полномасштабного вторжения до апреля прошлого года. Виталий Ким рассказал о последствиях российских атак на территории области и поблагодарил за противотанковые ракетные комплексы, предоставленные Украине Литвой в начале войны.
"Также вместе с командующим Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины Алексеем Неижпапой и заместителем начальника Николаевской ОВ Николаем Мариновым участники делегации посетили Николаевский судостроительный завод. Там они осмотрели недостроенный крейсер проекта 1164 – "брат-близнец" который тоже был построен в Николаеве", – добавили в администрации.
- Напомним, в Литве коалиция четырех инициатив по поддержке Украины собрала 6 миллионов евро на радары противовоздушной обороны, желающие закупить и передать Вооруженным Силам Украины.
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