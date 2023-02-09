Министры обороны Украины и Литвы посетили Николаев

Об этом сообщила Николаевская областная государственная администрация в телеграмме.

"В среду, 8 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников, министр национальной обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас и Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапис с рабочим визитом находились в Николаеве", - утвердила пресс-служба.

Так, чиновники встретились с председателем Николаевской ОВО Виталием Кимом и генерал-майором Дмитрием Марченко. Арвидас Анушаускас и Вальдемарас Сарапис и заслушали информацию о ходе боевых действий Николаевщины с начала полномасштабного вторжения до апреля прошлого года. Виталий Ким рассказал о последствиях российских атак на территории области и поблагодарил за противотанковые ракетные комплексы, предоставленные Украине Литвой в начале войны.

"Также вместе с командующим Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины Алексеем Неижпапой и заместителем начальника Николаевской ОВ Николаем Мариновым участники делегации посетили Николаевский судостроительный завод. Там они осмотрели недостроенный крейсер проекта 1164 – "брат-близнец" который тоже был построен в Николаеве", – добавили в администрации.