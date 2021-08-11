Министры обороны США и РФ провели телефонные переговоры
Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу
Об этом сообщает Голос Америки .
В пресс-релизе Минобороны США говорится, что разговор имел целью поддержку усилий по прозрачности и снижению рисков после восстановления диалога по стратегической стабильности.
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Минобороны России сообщает, что обсуждались "итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности, вопросы глобальной безопасности".
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