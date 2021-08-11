Министры обороны США и РФ провели телефонные переговоры

Об этом сообщает Голос Америки .

В пресс-релизе Минобороны США говорится, что разговор имел целью поддержку усилий по прозрачности и снижению рисков после восстановления диалога по стратегической стабильности.



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Минобороны России сообщает, что обсуждались "итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности, вопросы глобальной безопасности".