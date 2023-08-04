Министры обороны США и Польши обсудили угрозу со стороны Беларуси
В пятницу, 4 августа, министры обороны США Ллойд Остин и Польши Мариуш Блащак провели телефонный разговор о присутствии на территории Беларуси наемников ЧВК Вагнера
Об этом идет речь на сайте Пентагона.
Отмечается, что Остин выразил поддержку Соединенным Штатам в нарушении воздушного пространства Польши белорусскими военными вертолетами 1 августа 2023 года.
Лидеры также обсудили присутствие бойцов ЧВК Вагнера в Беларуси. Министры в ходе беседы обязались продолжать внимательно следить за ситуацией.
Также министр обороны США поблагодарил Блащака за большой вклад Польши в поддержку Украины. Лидеры подтвердили важность продолжать помогать украинскому народу.
Граница Польши и Беларуси: что известно
23 февраля Польша ужесточила меры безопасности на границе с Россией и Беларусью.
В июне на границе Польши с Беларусью под обстрел попал автомобиль с польскими пограничниками, в том числе двое офицеров. Пока неизвестно кто именно обстрелял автомобиль. 16 июня польские пограничники назвали обстрел автомобиля на границе эскалацией ситуации.
После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь. 27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина.
В начале июля Польша усилила границу с Беларусью полтысячей полицейских. 8 июля сообщалось о направлении на границу дополнительной силы, среди которой более 1000 военных и около 200 единиц военной техники.
Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.
27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши.
29 июля стало известно, что Польша вместе с Литвой могут закрыть границу с Беларусью из-за провокации ЧВК Вагнера.
Министерство обороны Польши 1 августа подтвердило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны в районе Беловежи якобы во время учений.
Об инциденте сообщили НАТО. Также в МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси для объяснений.
В то же время министерство обороны Беларуси открестилось от заявлений польской стороны, заявив, что утверждения о нарушении воздушного пространства Польши нужны Варшаве для "очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".
Мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" написала, что вертолеты Беларуси могли сделать это случайно, ведь они охраняли самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, находившегося в резиденции "Выскули" в 7,5 км от границы.
В Пентагоне прокомментировали нарушения: подчеркнули, что они "очень серьезно относятся к безопасности стран НАТО".
4 августа посольство Польши в Минске передало Министерству иностранных дел Беларуси информацию, подтверждающую факт нарушения воздушного пространства двумя белорусскими военными вертолетами.
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