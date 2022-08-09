Министры обороны США и Канады обсудили поддержку Украины и противодействие РФ в рамках НАТО
Главы оборонных ведомств США и Канады в телефонном разговоре подняли вопросы совместного реагирования на российскую агрессию в рамках НАТО, а также усилия в поддержку Украины
Об этом идет речь в официальном сообщении Пентагона по результатам разговора министров.
"Министр обороны Ллойд Остин и его канадская коллега, министр национальной обороны Анита Ананд, обсудили по телефону поддержку НАТО, а также оказание Канадой помощи Украине в сфере обороны", - отмечается в сообщении.
По информации Пентагона, собеседники договорились продолжать тесную координацию по двусторонним и глобальным вопросам.
- Отметим, что Пентагон анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму $1 млрд.
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