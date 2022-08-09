Об этом идет речь в официальном сообщении Пентагона по результатам разговора министров.

"Министр обороны Ллойд Остин и его канадская коллега, министр национальной обороны Анита Ананд, обсудили по телефону поддержку НАТО, а также оказание Канадой помощи Украине в сфере обороны", - отмечается в сообщении.

По информации Пентагона, собеседники договорились продолжать тесную координацию по двусторонним и глобальным вопросам.

Отметим, что Пентагон анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму $1 млрд.

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