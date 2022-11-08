Министры обороны США и Италии обсудили помощь Украине и поставкам систем ПВО

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Главы ведомств обсудили тесные отношения между странами в оборонной сфере.

"Пообщались также о продолжении сотрудничества для поддержки Украины, включая ПВО", - указали в Пентагоне.

Остин поблагодарил Крозетто за его стремление продолжать поддержку безопасности, чтобы помочь Украине, которая защищается от российской агрессии.

Напомним, накануне стало известно, что на Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

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