Министры обороны США и Италии обсудили помощь Украине и поставкам систем ПВО
Министр обороны США Ллойд Остин 7 ноября пообщался по телефону со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто, подняв тему поддержки Украины
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Главы ведомств обсудили тесные отношения между странами в оборонной сфере.
"Пообщались также о продолжении сотрудничества для поддержки Украины, включая ПВО", - указали в Пентагоне.
Остин поблагодарил Крозетто за его стремление продолжать поддержку безопасности, чтобы помочь Украине, которая защищается от российской агрессии.
- Напомним, накануне стало известно, что на Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.
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