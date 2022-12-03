Министры обороны РФ и Беларуси подписали протокол об "обеспечении региональной безопасности"
Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин 3 декабря во время встречи в Минске подписали протокол о внесении изменений в соглашение об "обеспечении региональной безопасности"
Об этом сообщило минобороны РФ.
Отмечают, что Шойгу прилетел в Минск, чтобы обсудить вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Впоследствии Шойгу и Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение об обеспечении региональной безопасности.
Беларусское издание "Наша ніва" отмечает, что содержание этих изменений, внесенных в протокол, пока не разглашается.
Во время встречи Шойгу также отметил, что отношения с Беларусью сейчас "приобрели особое значение" и высоко оценил готовность Беларуси "совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства".
- 30 ноября стало известно, что Сергей Шойгу заявил о строительстве объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов.
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