Об этом сообщило минобороны РФ.

Отмечают, что Шойгу прилетел в Минск, чтобы обсудить вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Впоследствии Шойгу и Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение об обеспечении региональной безопасности.

Беларусское издание "Наша ніва" отмечает, что содержание этих изменений, внесенных в протокол, пока не разглашается.

Во время встречи Шойгу также отметил, что отношения с Беларусью сейчас "приобрели особое значение" и высоко оценил готовность Беларуси "совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства".

30 ноября стало известно, что Сергей Шойгу заявил о строительстве объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов.