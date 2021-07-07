Министры МИДов стран Люблинского треугольника подписали документ о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО

Об этом заявил глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба во время прямого включения из Литвы, сообщает Европейская правда.

"Первый документ - это декларация об общем историческом наследии и общих ценностях. В нем мы констатируем то, что объединяет наши страны не только в прошлом, но и в будущем. В будущем это, безусловно, единая Европа. И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу, осуждают российскую агрессию против нашего государства ", - сказал Кулеба.

Второй документ - это дорожная карта развития Люблинского треугольника, которая включает различные вопросы - от экономики до противодействия гибридным угрозам. И третий документ - это план мероприятий по противодействию дезинформации.

"Три наши страны имеют уникальный опыт в противодействии российской дезинформации. Украина обладает бесценным опытом того, как работает российская дезинформация и как ей противодействовать. Три страны объединят усилия, не только чтобы совместно бороться против дезинформации, но и чтобы другие страны могли пользоваться нашим опытом ", - сказал министр.

Отметим, что 7-8 июля в Литве состоится Международная конференция по вопросам реформ в Украине.