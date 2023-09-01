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Министры иностранных дел Южной Кореи и Китая договорились об активизации переговоров с Японией

1 сентября, 2023 пятница
07:28
Мир

Министры иностранных дел Южной Кореи и Китая договорились об активизации переговоров с Японией, поскольку Сеул стремится провести трехсторонний саммит до конца этого года

Об этом сообщило издание Kyodo.

Отмечается, что министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин провел телефонный разговор со своим китайским коллегой Ван И после того, как посол его страны в США заявил в Вашингтоне, что Сеул, как глава трехстороннего диалога, работает над проведением первого трехстороннего саммита примерно через четыре года. .

Ван сказал Паку, что Китай поддерживает Южную Корею, играющую активную роль "в продвижении трехстороннего сотрудничества", согласно сообщению китайского МИД. В последний раз лидеры трех соседних стран встречались в Китае в декабре 2019 года.

Южная Корея председательствует с 2020 года, но три страны не смогли провести саммит, главным образом из-за напряженности и спора по вопросам, связанным с прошлым колониальным правлением Японии на Корейском полуострове и военно-морской деятельностью Китая в Восточнокитайском море.

Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что Пак и Ван также договорились о регулярных взаимных визитах министров иностранных дел в страны друг друга и двусторонних диалогах, сосредоточенных на дипломатических вопросах и вопросах безопасности.

Пак сообщил Вангу, что Северная Корея запустила баллистические ракеты вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН, и выразила надежду, что Китай поможет денуклеаризировать страну, говорится в сообщении.

Что известно о запуске спутника КНДР

17 мая Ким Чен Ын вместе с дочерью лично проверил подготовку первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил, что он необходим, чтобы защитить суверенитет страны. На следующий день в США отреагировали на действия Северной Кореи и заявили , что это нарушит ряд международных санкций, запрещающих КНДР использовать баллистические ракеты.

25 мая сообщалось, что Северная Корея в ускоренном режиме строит стартовую площадку для запуска спутников. Впоследствии стало известно, что КНДР планирует запустить в космос военный спутник с 31 мая по 11 июня. В Японии по подозрению запусков баллистических ракет приказали уничтожать цели.

Северная Корея в конце мая заявила , что запустит свой первый военный спутник-шпион в июне с целью мониторинга "опасной военной деятельности" Соединенных Штатов и Южной Кореи в режиме реального времени. Уже 31 мая она осуществила свой первый запуск такого спутника – запустила в космос ракету Chollima-1 со спутником Malligyong-1.

Однако запуск завершился неудачей из-за выхода из строя - ракета-носитель упала в море. В этой связи в Японии и столице Южной Кореи Сеули прозвучали чрезвычайные предупреждения, а в Сеуле по ошибке объявили сообщение об эвакуации. КНДР в свою очередь пообещала в ближайшее время совершить второй запуск.

МИД Украины отреагировало на запуск спутника. Она заявила, что Украина решительно осуждает такие действия со стороны Северной Кореи.

16 июня сообщалось, что после недели поисков военные Южной Кореи получили со дна Желтого моря одну из частей затонувшей ракеты КНДР Chollima-1. Она упала в море после неудачной попытки Северной Кореи запустить на околоземную орбиту разведывательный спутник Malligyong-1.

Позже Северная Корея сообщила Японии, что запустит второй спутник в период с 24 по 31 августа. Это вызвало критику со стороны Японии, заявившей, что любые подобные действия будут "крайне досадными".

Китай
КНДР
Япония
Южная Корея
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