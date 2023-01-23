Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Министры иностранных дел стран ЕС приняли новый пакет санкций против Ирана

Министры иностранных дел стран ЕС приняли новый пакет санкций против Ирана

23 января, 2023 понедельник
15:23
Мир Иран

Министры иностранных дел стран Европейского союза 23 января приняли новый пакет санкций против Ирана за репрессии против мирных демонстрантов

Об этом сообщило в Twitter Шведское президентство в Совете ЕС.

"Сегодня министры приняли новый пакет санкций против Ирана, направленных против тех, кто руководит репрессиями. ЕС решительно осуждает грубое и непропорциональное применение силы иранскими властями против мирных демонстрантов", - заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем.

  • 6 сентября 2022 года в Иране начались протесты после того, как полиция арестовала 22-летнюю Махса Амини из-за неправильного ношения хиджаба. Позже она скончалась от рук правоохранителей. Протесты, возглавляемые женщинами, охватили 160 городов во всех 31 провинциях страны и считаются одним из самых серьезных после революции 1979 года.
  • В начале января в Иране казнили еще двух протестующих. По приблизительным оценкам, с начала протестного движения к смертной казни были приговорены 14 человек. Среди них четверо были казнены, двум другим приговоры подтвердил Верховный суд, шестеро ожидают новых судебных разбирательств, а еще двое могут подать апелляцию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
ЕС
Иран
Читайте также:
Валерий Герасимов
21 января, 2023 суббота
Герасимов поставлен не для того, чтобы побеждать в Украине, - Пионтковский
22 января, 2023 воскресенье
В ГУР выяснили, когда Россия планирует в Украине новое большое наступление
21 января, 2023 суббота
Пригожин написал письмо в Белый дом
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.83
    Покупка 39.83
    Продажа 40.52
  • EUR
    Покупка 42.33
    Продажа 43.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
23 января
16:27
Суд отказался отстранить от должности мэра Полтавы Мамая, подозреваемого в разглашении данных о военных
16:14
Эксклюзив
В течение 8-10 недель украинцам каждый день будут давить на эмоции скандалами, - экс-замминистра информполитики
16:11
Венгрия
Венгрия не будет блокировать очередной транш помощи ЕС для Украины, – журналист Йозвяк
16:04
OPINION
Надругательство над Кораном в Швеции выгодно Москве
16:00
Притула, Скрипка и не только: чьи голоса прозвучат в мультфильме "Мавка. Лесная песня"
15:56
Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску
15:35
"Подкралась старость": Бывший абсолютный чемпион дал прогноз на бой Ломаченко против Хейни
15:34
Эксклюзив
В Белгороде к памятнику Богдану Хмельницкому горожане несут цветы в память жертв ракетного удара в Днепре, - депутат Харьковского райсовета Ткачук
15:22
Резников отреагировал на обвинения в закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам: информацию с документами представлю нардепам
15:21
Оккупанты обстреляли Антоновку на Херсонщине, погиб мужчина
15:21
Эксклюзив
Путин постарается расширить беларусский фронт, - военный эксперт Самусь
15:06
В НСЗУ рассказали, что делать пациенту, если его врач уволился
15:03
Россияне обстреляли из минометов приграничье Сумщины, за 20 минут было 4 прихода
15:00
У Бахмута пограничники захватили позицию кафиров с помощью минометов
14:50
Латвия
Латвия объявила о снижении уровня дипотношений с РФ в знак солидарности с Эстонией
14:50
В Днепре идентифицировали тела 40 погибших жителей многоэтажки, еще 9 человек считаются пропавшими без вести
14:48
"Шахтер" начал переговоры о трансфере в клуб АПЛ еще одного футболиста
14:43
Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Финляндией в области цифровизации
14:38
ПАСЕ
Депутаты ПАСЕ переизбрали президентом Ассамблеи Тини Кокса: нардеп от "Слуги Народа" получил только 44 голоса из 223
14:34
Инфографика
Актуальный курс валют на 23 января: что с ценами на доллар и евро
14:34
Стоят €10 млн: суд арестовал два самолета АН-148 российского владельца
14:29
Скибицкий: О полном переломе в войне говорить еще рано, но 2023 – год нашей победы
14:03
OPINION
Бюджет мордора не выдерживает войны
13:53
В январе количество судов, которые ежедневно проходят "зерновым коридором", сократилось вдвое по сравнению с сентябрем-октябрем, - Минагрополитики
13:52
Морозная погода и местами прояснение: прогноз на 24 января от Натальи Диденко
13:43
Глава МИД Италии: ЕС может попросить Украину начать переговоры с РФ, если та перестанет обстреливать инфраструктуру
13:36
Зинченко признали лучшим игроком "Арсенала" в матче против МЮ
13:29
Россия высылает посла Эстонии и отзывает своего посла в Таллинне
13:12
"Насущная потребность": британские депутаты призвали главу минобороны Германии одобрить передачу танков Украине
13:06
Ярмоленко забил пятый в сезоне гол за команду Реброва
12:56
Кулеба ожидает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся до конца 2023 года
12:50
Нардепа Халимона уволят с должности заместителя главы фракции "Слуга Народа", - Арахамия
12:45
Голосовали за признание "Л/ДНР": 55 депутатов госдумы РФ заочно будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины
12:25
В разведке не исключают наступления россиян на Купянском направлении
12:08
В Сухопутных войсках рассказали и показали, как совершенствуются оборонительные рубежи Киева и области
12:07
OPINION
Страшное русское оружие
11:54
Украина завершила Универсиаду-2023 в топ-20 медального зачета
11:51
Два раза в месяц офис Эспрессо превращается в волонтерскую кухню
11:45
Германия окажется в международной изоляции, если и дальше будет отказывать в передаче Украине танков Leopard, - МИД Польши
11:32
Эксклюзив
Украинцы переосмысливают советское прошлое: 73% оценивают распад СССР положительно, – аналитик Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV