Об этом сообщило в Twitter Шведское президентство в Совете ЕС.

"Сегодня министры приняли новый пакет санкций против Ирана, направленных против тех, кто руководит репрессиями. ЕС решительно осуждает грубое и непропорциональное применение силы иранскими властями против мирных демонстрантов", - заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем.

6 сентября 2022 года в Иране начались протесты после того, как полиция арестовала 22-летнюю Махса Амини из-за неправильного ношения хиджаба. Позже она скончалась от рук правоохранителей. Протесты, возглавляемые женщинами, охватили 160 городов во всех 31 провинциях страны и считаются одним из самых серьезных после революции 1979 года.

В начале января в Иране казнили еще двух протестующих. По приблизительным оценкам, с начала протестного движения к смертной казни были приговорены 14 человек. Среди них четверо были казнены, двум другим приговоры подтвердил Верховный суд, шестеро ожидают новых судебных разбирательств, а еще двое могут подать апелляцию.

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