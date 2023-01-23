Министры иностранных дел стран ЕС приняли новый пакет санкций против Ирана
Министры иностранных дел стран Европейского союза 23 января приняли новый пакет санкций против Ирана за репрессии против мирных демонстрантов
Об этом сообщило в Twitter Шведское президентство в Совете ЕС.
"Сегодня министры приняли новый пакет санкций против Ирана, направленных против тех, кто руководит репрессиями. ЕС решительно осуждает грубое и непропорциональное применение силы иранскими властями против мирных демонстрантов", - заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем.
- 6 сентября 2022 года в Иране начались протесты после того, как полиция арестовала 22-летнюю Махса Амини из-за неправильного ношения хиджаба. Позже она скончалась от рук правоохранителей. Протесты, возглавляемые женщинами, охватили 160 городов во всех 31 провинциях страны и считаются одним из самых серьезных после революции 1979 года.
- В начале января в Иране казнили еще двух протестующих. По приблизительным оценкам, с начала протестного движения к смертной казни были приговорены 14 человек. Среди них четверо были казнены, двум другим приговоры подтвердил Верховный суд, шестеро ожидают новых судебных разбирательств, а еще двое могут подать апелляцию.
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