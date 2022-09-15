Министры иностранных дел Молдовы, Румынии и Украины запускают трехсторонний формат взаимодействия
Украина, Молдова и Румыния запускают трехсторонний формат взаимодействия. На этот раз обсудили энергетическую безопасность и снабжение электроэнергией
Об этом сообщил в твиттере Министры иностранных дел Украины .
Министры иностранных дел Молдовы Нику Попеску и Румынии Богдан Ауреску прибыли в Одессу, чтобы договорились о запуске трехстороннего формата взаимодействия с Украиной.
"Сегодня в Одессе я принял министров иностранных дел Молдовы и Румынии, чтобы запустить новый трехсторонний формат. Вместе с министрами энергетики мы сосредоточились на энергетической безопасности и договорились о реализации ряда проектов, которые позволят расширить поставки электроэнергии из Украины в Молдову и Румынию", - написал Кулеба.
Сообщается, что эта встреча является первой в истории трехсторонних отношений между Украиной, Молдовой и Румынией. Следующее собрание будет касаться наращивания транзитного потенциала.
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