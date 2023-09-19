Министры иностранных дел ЕС проведут встречу в Киеве

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, передает Укринформ .

"В обсуждении наших двусторонних отношений с Украиной мы посвятили дискуссию безопасности. В частности, на этом Украинском вспомогательном фонде в рамках Европейского фонда мира, который я предложил на рассмотрение министров в Толедо (во время неформальной встречи Совета ЕС по иностранным делам – ред.). Мы будем продолжать обсуждать это. Мы будем обсуждать это также с нашими украинскими партнерами. Я могу сообщить, что мы проведем встречу министров иностранных дел в Киеве уже вскоре, в следующий период. Я пока не буду называть конкретные даты, но это произойдет вскоре", - сказал Боррель.