Министры иностранных дел ЕС проведут встречу в Киеве
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что Совет министров ЕС по иностранным делам проведет заседание в Киеве, чтобы ознакомиться с ситуацией в Украине
Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, передает Укринформ .
"В обсуждении наших двусторонних отношений с Украиной мы посвятили дискуссию безопасности. В частности, на этом Украинском вспомогательном фонде в рамках Европейского фонда мира, который я предложил на рассмотрение министров в Толедо (во время неформальной встречи Совета ЕС по иностранным делам – ред.). Мы будем продолжать обсуждать это. Мы будем обсуждать это также с нашими украинскими партнерами. Я могу сообщить, что мы проведем встречу министров иностранных дел в Киеве уже вскоре, в следующий период. Я пока не буду называть конкретные даты, но это произойдет вскоре", - сказал Боррель.
- В среду, 6 сентября, с официальным визитом в Киеве находился госсекретарь США Энтони Блинкен . Среди прочего он встретился с главой правительства Денисом Шмыгалем.
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