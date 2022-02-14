Министры G7 предупредили об экономических санкциях против РФ в случае нового вторжения в Украину

Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник, 14 февраля.



"Длительное наращивание российского военного могущества у границ Украины вызывает серьезную обеспокоенность. Мы, министры финансов G7, подчеркиваем нашу готовность действовать быстро и решительно для поддержки украинской экономики, а также поддерживаем усилия по срочному определению дипломатического пути к деэскалации", - отметили министры финансов.



Также сообщается, что "любая дальнейшая военная агрессия со стороны России против Украины будет встречена скорым, скоординированным и мощным ответом".



По их заявлению страны "Группы семи" продолжают тщательно следить за ситуацией и готовы "скоординированно" оказать дальнейшую экономическую и финансовую поддержку Украине.



"Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и немедленные последствия для российской экономики", - говорится в заявлении.

Напомним, что в декабре 2021 года министры иностранных дел стран G7 в совместном коммюнике предупредили Россию о тяжелых последствиях военной агрессии против Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb