Министры G20 не согласовали позицию по войне в Украине: опубликован итоговый документ
Министры иностранных дел G20 на саммите в Нью-Дели не смогли согласовать позицию по войне в Украине. Вместо совместного заявления опубликовали итоговый документ
Об этом сообщил глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар, передает Bloomberg.
"Министры иностранных дел стран G20 не смогли прийти к соглашению по описанию войны России в Украине", - сказал он.
Джайшанкар добавил, что вместо официального совместного заявления участники решили опубликовать коммюнике. Также он отметил, что во время саммита Россия и Китай выступили против слова "война" для описания того, что происходит в Украине.
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите G20 в Нью-Дели назвал войну в Украине "напряженностью" и призвал преодолеть разногласия.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе МИД России Сергею Лаврову, что Штаты будут поддерживать оборону Украины столько, сколько это потребуется.
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