Об этом сообщил глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар, передает Bloomberg.

"Министры иностранных дел стран G20 не смогли прийти к соглашению по описанию войны России в Украине", - сказал он.

Джайшанкар добавил, что вместо официального совместного заявления участники решили опубликовать коммюнике. Также он отметил, что во время саммита Россия и Китай выступили против слова "война" для описания того, что происходит в Украине.