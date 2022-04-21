Министры финансов стран G7 пообещали предоставить $24 млрд помощи Украине

Об этом пишет Reuters.

"Министры финансов стран "Большой семерки" заявили, что они предоставили и пообещали вместе с международным сообществом дополнительную поддержку Украине в размере более $24 млрд на 2022 год, добавив, что они готовы работать над новыми траншами по мере необходимости", - говорится в сообщении .

Министры выразили сожаление по поводу участия России в международных форумах, в том числе на встречах G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский обратился в страны "Большой семерки" с просьбой выделить $50 млрд на следующие полгода, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb