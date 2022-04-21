Министры финансов стран G7 пообещали предоставить $24 млрд помощи Украине
Министры финансов стран G7 вместе с международным сообществом анонсировали дополнительную финансовую помощь Украине, которая составит $24 млрд
Об этом пишет Reuters.
"Министры финансов стран "Большой семерки" заявили, что они предоставили и пообещали вместе с международным сообществом дополнительную поддержку Украине в размере более $24 млрд на 2022 год, добавив, что они готовы работать над новыми траншами по мере необходимости", - говорится в сообщении .
Министры выразили сожаление по поводу участия России в международных форумах, в том числе на встречах G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе.
- Ранее Президент Украины Владимир Зеленский обратился в страны "Большой семерки" с просьбой выделить $50 млрд на следующие полгода, чтобы покрыть дефицит бюджета.
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