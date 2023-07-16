Министры финансов G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины

Об этом сообщило издание Kyodo.

Отмечается, что министры финансов и руководители центральных банков G7 не обсуждали последние события на валютном рынке.

Встреча G7 прошла на полях финансовой встречи Группы 20 крупнейших экономик мира в этом городе на западе Индии. В этом году Япония председательствует в G7 на ротационной основе.