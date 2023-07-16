Министры финансов G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины
Министр финансов Японии Шуничи Сузуки заявил, что министры финансов стран G7 в воскресенье подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины
Об этом сообщило издание Kyodo.
Отмечается, что министры финансов и руководители центральных банков G7 не обсуждали последние события на валютном рынке.
Встреча G7 прошла на полях финансовой встречи Группы 20 крупнейших экономик мира в этом городе на западе Индии. В этом году Япония председательствует в G7 на ротационной основе.
- 16 июля министр финансов США Джанет Еллен заявила , что удвоение поддержки Украины в ее защите от России является лучшим способом помощи мировой экономике.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.82
- Актуальное
- Важное