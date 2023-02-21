Министры финансов G7 обсудят санкции против РФ в преддверии полномасштабного вторжения

Об этом заявил министр финансов Японии Шуничи Сузуки, цитирует Reuters .

Он отметил, что основными темами обсуждения на встрече будут санкции против России и поддержка Украины.

"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с G7 и международным сообществом, чтобы усилить эффект санкций для достижения конечной цели – побуждать Россию уйти", - сказал Сузуки.

В этом году Япония председательствует на министерских встречах G7, которые пройдут перед саммитом лидеров Большой семерки в Хиросиме 19-21 мая. Кроме Японии, в G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и США.

Позже на этой неделе также встретятся финансовые лидеры G20. Встреча состоится в Бенгалуру в Индии, ныне председательствующей в G20. Ожидается, что центральной темой обсуждения станет война в Украине и мировая экономика. Также будут говорить об инфляции, которую повысила война России против Украины, ценах на энергоносители и продовольствие, а также поддержку развивающихся стран с рыночной экономикой, как сталкиваются с долговыми проблемами.

"Внося свой вклад в обсуждение этих проблем, мы надеемся добиться значительных результатов, которые приведут к стабильному и устойчивому глобальному росту", - подчеркнул Сузуки.