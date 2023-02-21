Министры финансов G7 обсудят санкции против РФ в преддверии полномасштабного вторжения
В четверг, 23 февраля, министры финансов стран G7 встретятся, чтобы обсудить новые санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину
Об этом заявил министр финансов Японии Шуничи Сузуки, цитирует Reuters .
Он отметил, что основными темами обсуждения на встрече будут санкции против России и поддержка Украины.
"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с G7 и международным сообществом, чтобы усилить эффект санкций для достижения конечной цели – побуждать Россию уйти", - сказал Сузуки.
В этом году Япония председательствует на министерских встречах G7, которые пройдут перед саммитом лидеров Большой семерки в Хиросиме 19-21 мая. Кроме Японии, в G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и США.
Позже на этой неделе также встретятся финансовые лидеры G20. Встреча состоится в Бенгалуру в Индии, ныне председательствующей в G20. Ожидается, что центральной темой обсуждения станет война в Украине и мировая экономика. Также будут говорить об инфляции, которую повысила война России против Украины, ценах на энергоносители и продовольствие, а также поддержку развивающихся стран с рыночной экономикой, как сталкиваются с долговыми проблемами.
"Внося свой вклад в обсуждение этих проблем, мы надеемся добиться значительных результатов, которые приведут к стабильному и устойчивому глобальному росту", - подчеркнул Сузуки.
- 18 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с министрами иностранных дел Группы семи анонсировал скорые поставки оружия и новые санкции против РФ.
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