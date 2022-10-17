Министры ЕС планируют принять санкции против Ирана за нарушения прав человека
Во время встречи в Люксембурге 17 октября Совет министров иностранных дел ЕС планирует принять санкции против Ирана из-за нарушений прав человека во время протестов в стране
Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.
Министры работают над пакетом санкций против Ирана в связи с неоднократным нарушением прав человека на демонстрациях, возникших как реакция граждан на насилие в отношении мирного населения.
"Санкции против Ирана, которые, надеюсь, сегодня примут министры, преследуют цель поддержать храбрых женщин в Иране. Они будут приняты в ответ на репрессии против демонстрантов", - сообщил Боррель.
Ранее сообщалось, что протесты в Иране стали следствием гибели 22-летней Амини, которая впала в кому и скончалась в больнице после ареста полицией морали. Девушку арестовали за неправильное ношение хиджаба, за что правоохранители ее избили.
На третий день протестов местные силы безопасности открыли огонь по протестующим, в результате чего погибли 5 человек. Позже количество погибших возросло до 31. По состоянию на 27 сентября было зафиксировано 76 жертв.
Протестные акции распространились не менее чем на 50 городов и поселков по всей стране. Это самые крупные демонстрации в стране с момента выходов на улицу в 2019 году из-за повышения цен на бензин.
Он также отметил, что министры рассмотрят показания по поставкам страной оружия и дронов для России.
"Это будет обсуждаться. Мы рассмотрим конкретные свидетельства об участии Ирана, которое сам Иран решительно опровергает. Поэтому давайте посмотрим, какова информация", - отметил чиновник.
- Ранее Боррель сообщил, что ЕС ищет доказательства какого-либо участия Ирана в войне России против Украины.
- 17 октября россияне попали в жилой дом в Киеве из дронов-камикадзе: погибла женщина, трое пострадавших госпитализированы.
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