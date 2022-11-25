Министры энергетики стран ЕС не смогли согласовать ограничение цены на газ "из-за глубоких разногласий"
Министры энергетики стран Евросоюза не смогли в четверг, 24 ноября, согласовать ограничение цен на газ, чтобы смягчить энергетический кризис в Европе, на фоне разногласий по первоначальному предложению
Об этом сообщает AFP.
Теперь министры встретятся в первой половине декабря, чтобы попытаться преодолеть эти разногласия, сказал Йозеф Сикела, министр промышленности и торговли Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС.
Несколько министров, принимавших участие во встрече в четверг, отметили, что предложение об ограничении цены на газ, представленное Еврокомиссией всего два дня назад, было разработано так, чтобы его никогда не использовать.
Министры энергетики Польши и Испании назвали это предложение "шуткой". Министр энергетики Греции Костас Скрекас заявил, что ограничение "на самом деле не является потолком" цен на газ, и "мы теряем драгоценное время безрезультатно".
Предлагаемый Комиссией лимит цены был отменен под давлением членов, включая Германию и Нидерланды, опасавшиеся, что лимит может перенаправить поставки газа на более прибыльные рынки, особенно в Азию. Однако по крайней мере 15 стран ЕС — более половины блока — хотят определенной формы действенного потолка оптовых цен на газ, чтобы преодолеть кризис поставок, вызванный войной России в Украине.
Хотя Европейский Союз не запретил российский газ, Кремль перекрывает краны в ответ на санкции, введенные Брюсселем после вторжения Москвы. Перед войной поставки российского газа составляли более 40 процентов всего импортируемого газа в Европейский Союз, причем Германия, которая являлась государством экспорта, особенно нуждалась в нем. Сейчас этот показатель упал до менее 10 процентов.
Но альтернативные источники, например сжиженный газ, поставляемый из Соединенных Штатов и Персидского залива, не могут компенсировать дефицит, и Европа сталкивается с дорогими счетами за отопление зимой.
Комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон признала разногласия по ограничению цен перед встречей и отметила, что министры должны "право откалибровать разные параметры", если они желают, до их следующей встречи, которая, вероятно, будет назначена на 13 декабря.
План ограничения цен, если он будет принят, начнет действовать в январе. Это произойдет одновременно с добровольной инициативой для стран-членов ЕС сократить потребление природного газа на 15% в течение зимы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.74
Покупка 39.74Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное