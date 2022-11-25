Об этом сообщает AFP.

Теперь министры встретятся в первой половине декабря, чтобы попытаться преодолеть эти разногласия, сказал Йозеф Сикела, министр промышленности и торговли Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС.

Несколько министров, принимавших участие во встрече в четверг, отметили, что предложение об ограничении цены на газ, представленное Еврокомиссией всего два дня назад, было разработано так, чтобы его никогда не использовать.

Министры энергетики Польши и Испании назвали это предложение "шуткой". Министр энергетики Греции Костас Скрекас заявил, что ограничение "на самом деле не является потолком" цен на газ, и "мы теряем драгоценное время безрезультатно".

Предлагаемый Комиссией лимит цены был отменен под давлением членов, включая Германию и Нидерланды, опасавшиеся, что лимит может перенаправить поставки газа на более прибыльные рынки, особенно в Азию. Однако по крайней мере 15 стран ЕС — более половины блока — хотят определенной формы действенного потолка оптовых цен на газ, чтобы преодолеть кризис поставок, вызванный войной России в Украине.

Хотя Европейский Союз не запретил российский газ, Кремль перекрывает краны в ответ на санкции, введенные Брюсселем после вторжения Москвы. Перед войной поставки российского газа составляли более 40 процентов всего импортируемого газа в Европейский Союз, причем Германия, которая являлась государством экспорта, особенно нуждалась в нем. Сейчас этот показатель упал до менее 10 процентов.

Но альтернативные источники, например сжиженный газ, поставляемый из Соединенных Штатов и Персидского залива, не могут компенсировать дефицит, и Европа сталкивается с дорогими счетами за отопление зимой.

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон признала разногласия по ограничению цен перед встречей и отметила, что министры должны "право откалибровать разные параметры", если они желают, до их следующей встречи, которая, вероятно, будет назначена на 13 декабря.

План ограничения цен, если он будет принят, начнет действовать в январе. Это произойдет одновременно с добровольной инициативой для стран-членов ЕС сократить потребление природного газа на 15% в течение зимы.

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