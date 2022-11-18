Министра образования Грузии допросят в парламенте из-за русских школ
Министр образования Грузии Михеил Чхенкели будет допрошен в парламенте. Он должен ответить на вопросы от фракции оппозиционного Национального движения по русским школам в стране
Об этом сообщает "Грузия Online".
Парламентарии использовали свое право на особый вид официального запроса, когда представитель правительства отвечает на поставленные вопросы. У Чхенкеле потребуют объяснения роста в Грузии количества русскоязычных школ после притока мигрантов из России.
"По данным фракции, сейчас в Грузии 11 муниципальных русских школ и 47 русскоязычных секторов в смешанных школах. При этом увеличивается количество частных русскоязычных школ", – говорится в материале.
Также оппозицию беспокоит рост количества студентов, взявших академический отпуск - в основном речь идет об иногородних, которые не могут позволить себе жить в городах из-за роста цен.
На вопросы депутатов в парламенте будет отвечать также премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Блок вопросов для премьера касается выполнения условий Еврокомиссии для обретения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС.
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