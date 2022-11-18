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Министра образования Грузии допросят в парламенте из-за русских школ

18 ноября, 2022 пятница
14:42
Мир

Министр образования Грузии Михеил Чхенкели будет допрошен в парламенте. Он должен ответить на вопросы от фракции оппозиционного Национального движения по русским школам в стране

Об этом сообщает "Грузия Online".

Парламентарии использовали свое право на особый вид официального запроса, когда представитель правительства отвечает на поставленные вопросы. У Чхенкеле потребуют объяснения роста в Грузии количества русскоязычных школ после притока мигрантов из России.

"По данным фракции, сейчас в Грузии 11 муниципальных русских школ и 47 русскоязычных секторов в смешанных школах. При этом увеличивается количество частных русскоязычных школ", – говорится в материале.

Также оппозицию беспокоит рост количества студентов, взявших академический отпуск - в основном речь идет об иногородних, которые не могут позволить себе жить в городах из-за роста цен.

На вопросы депутатов в парламенте будет отвечать также премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Блок вопросов для премьера касается выполнения условий Еврокомиссии для обретения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС.

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