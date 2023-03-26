Министра обороны Израиля уволили из-за критики судебной реформы

Об этом информирует The Jerusalem Post .

Нетаньяху заявил Галанту, что потерял к нему доверие после того, как тот "действовал за спиной правительства". Теперь израильский премьер должен назначить нового главу минобороны в течение 48 часов.

Галант после увольнения написал в твиттере, что "безопасность государства Израиль всегда была и будет миссией моей жизни". Нетаньяху же ответил, что "каждый должен противостоять неповиновению".

Лидер оппозиции Яир Лапид также отреагировал на увольнение Галанта. Он отметил, что то, что его отправили в отставку "только потому, что он предупредил об угрозе безопасности Израиля, является новым минимумом для этого антисионистского правительства". Лапид добавил, что Нетаньяху могу уволить министра обороны, однако он, по словам оппозиционного лидера, не может уволить выступивших против судебной реформы израильтян.

По словам бывшего министра обороны Бенни Ганца, Израиль сейчас столкнулся с явной и непосредственной угрозой своей безопасности.

"В этот вечер Нетаньяху поставил политику и себя выше безопасности", - написал он.

Справка

Автором судебной реформы правительства Нетаньяху является министр юстиции Яров Левин. Предложенный им пакет изменений предусматривает ограничение возможности Верховного суда Израиля (БАГАЦ) останавливать действие определенного закона, если тот считает закон антиконституционным. В этом отношении у БАГАЦ есть полномочия украинского Конституционного Суда.

Кроме того, Левин предлагает изменить порядок назначения судей.

Противники реформы считают предложения Ярива Левина посягательством на независимость судебной ветви власти.