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Министра обороны Израиля уволили из-за критики судебной реформы

26 мартa, 2023 воскресенье
22:37
Мир Йоав Галлант

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта после того, как он выступил против судебной реформы

Об этом информирует The Jerusalem Post .

Нетаньяху заявил Галанту, что потерял к нему доверие после того, как тот "действовал за спиной правительства". Теперь израильский премьер должен назначить нового главу минобороны в течение 48 часов.

Галант после увольнения написал в твиттере, что "безопасность государства Израиль всегда была и будет миссией моей жизни". Нетаньяху же ответил, что "каждый должен противостоять неповиновению".

Лидер оппозиции Яир Лапид также отреагировал на увольнение Галанта. Он отметил, что то, что его отправили в отставку "только потому, что он предупредил об угрозе безопасности Израиля, является новым минимумом для этого антисионистского правительства". Лапид добавил, что Нетаньяху могу уволить министра обороны, однако он, по словам оппозиционного лидера, не может уволить выступивших против судебной реформы израильтян.

По словам бывшего министра обороны Бенни Ганца, Израиль сейчас столкнулся с явной и непосредственной угрозой своей безопасности.

"В этот вечер Нетаньяху поставил политику и себя выше безопасности", - написал он.

Справка

Автором судебной реформы правительства Нетаньяху является министр юстиции Яров Левин. Предложенный им пакет изменений предусматривает ограничение возможности Верховного суда Израиля (БАГАЦ) останавливать действие определенного закона, если тот считает закон антиконституционным. В этом отношении у БАГАЦ есть полномочия украинского Конституционного Суда.

Кроме того, Левин предлагает изменить порядок назначения судей.

Противники реформы считают предложения Ярива Левина посягательством на независимость судебной ветви власти.

  • В ноябре 2022-го Нетаньяху официально вернулся на должность премьер-министра Израиля: группа партий, поддерживающих экс-премьера Беньямина Нетаньяху, получила 64 мандата, а группа фракций, составляющих коалицию - 51.
  • 7 января тысячи жителей Израиля вышли на акцию протеста в столице, раздавались лозунги против правительства премьер-министра Нетаньяху .
  • После этого протесты продолжались и дальше: 11 марта состоялась акция, которую именовали "крупнейшей в истории Израиля", около 500 тыс. митингующих требовали отзыва судебной реформы.
  • 24 марта на фоне протестов в Израиле против судебной реформы правительство приняло закон , по которому премьер Нетаньяху может быть отстранен только из-за физической или умственной недееспособности.
  • 25 марта глава израильского министерства обороны Йоав Галант публично высказался против начавшейся правительством Беньямина Нетаньяху судебной реформы. Также в этот день на акции протеста в Тель-Авиве вышли около 200 тыс. человек: жители Израиля требуют отмены судебной реформы премьера Нетаньяху.
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