"Министра культуры "ДНР"" будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины, ему грозит 10 лет тюрьмы
Завершено досудебное расследование в отношении представителя российской оккупационной власти - "министра культуры "ДНР"", который обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
Расследованием установлено, что с июня 2015 года в должности "министра культуры "ДНР"'', он обеспечивает меры, через которые интегрирует ОРДО в Россию и фактически запрещает украинскую культуру, искусство и кинематографию.
По его указанию под видом "борьбы с экстремизмом", из библиотечного фонда изымаются произведения украинских авторов, а культурное наследие Донетчины позиционируется как часть истории РФ.
Через подконтрольные "министерству" учреждения он способствует формированию у местных жителей мысли о легитимности оккупационных властей и проводит героизацию незаконных вооруженных формирований.
Обвинительный акт направлен в Селидовский городской суд для рассмотрения по существу.
Ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.
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