"Министра культуры "ДНР"" будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины, ему грозит 10 лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



Расследованием установлено, что с июня 2015 года в должности "министра культуры "ДНР"'', он обеспечивает меры, через которые интегрирует ОРДО в Россию и фактически запрещает украинскую культуру, искусство и кинематографию.



По его указанию под видом "борьбы с экстремизмом", из библиотечного фонда изымаются произведения украинских авторов, а культурное наследие Донетчины позиционируется как часть истории РФ.



Через подконтрольные "министерству" учреждения он способствует формированию у местных жителей мысли о легитимности оккупационных властей и проводит героизацию незаконных вооруженных формирований.



Обвинительный акт направлен в Селидовский городской суд для рассмотрения по существу.



Ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

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