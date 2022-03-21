Министр здравоохранения Великобритании назвал Путина патологическим лжецом

Об этом он сказал в программе Today на BBC Radio 4, передает Espreso.TV.

"Я боюсь, что, если не найти способа сдержать Россию и Путина на данный момент, то все станет гораздо безобразнее. Россиянам, кажется, нельзя доверять, а особенно президенту Путину, который, как мы знаем, является патологическим лжецом. Мы знаем, что ему трудно отделить вымысел от факта. Я знаю по своему собственному опыту, когда мы имели дело с нападением на Солсбери с применением незаконного химического оружия, россияне лгали на всем пути", – сказал Саджид Джавид.

Напомним, отравление, болезнь, несчастный случай: российская элита рассматривает сценарии устранения Путина, - ГУР

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