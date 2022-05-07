Министр здравоохранения России Михаил Мурашко до сих пор входит в исполнительный комитет ВОЗ, - Украинский центр здравоохранения
Михаил Мурашко является членом исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и имеет право на политику ведомства
Об этом сообщили аналитики Украинского центра здравоохранения (UНС).
Отмечается, что действующий комитет ВОЗ работает с 2020 по 2023 год. В его обязанности входит согласование повестки дня Генассамблеи ВОЗ и резолюций, которые будут на ней рассмотрены. Также комитет работает над осуществлением утвержденных решений. Поэтому действующий министр здравоохранения России оказывает влияние на дневную повестку и работу ВОЗ.
Кроме того, в комитет входит министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.
ВОЗ долгое время избегали публичного признания факта полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
"К тому же глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус раскритиковал внимание к войне в Украине, отметив, что "Ситуация в Украине – глобально значимая, но другим "кризисам" не уделяли достаточно внимания", - подчеркнули в Украинском центре здравоохранения.
Известно, что 6 мая вечером Генеральный директор ВОЗ Адан Гебрейесус сообщил о своем приезде в Украину с рабочим визитом. Он планирует оценить, как увеличить поддержку Украины со стороны Организации.
- Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) прекратить сотрудничество с Россией . Он также призвал гуманитарные организации ООН вывезти свои региональные представительства из Москвы.
Ляшко добавил, что страна не может одновременно вести кровавую войну и оказывать влияние на политику в гуманитарной сфере.
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