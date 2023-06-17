Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме, передает BBC.

Сообщения о случаях отравления напитком, продаваемом в разлив "Мистер Сидр", поступают из нескольких регионов России с начала июня. Больше всего погибло в Ульяновской области.

Владелец компании, производившей "Мистер Сидр", арестован. По версии следствия, 32-летний Анар Гусейнов из Самарской области купил спиртосодержащие жидкости, не отвечающие требованиям безопасности. В МВД заявили, что в пробах напитка обнаружили примеси метанола и этилбутирата.

Позже в МВД России сообщили, что "сидр" производился из спирта, украденного из состава полиции. Как заявили в министерстве, партия опасной жидкости хранилась на складе с 2012 года – с тех пор, как ее изъяли во время одной из проверок.

За хищение задержаны два жителя Самары и сержант полиции, пропустивший подозреваемых на территорию склада.