Министр здравоохранения РФ озвучил окончательное количество жертв отравления сидром
Число погибших после отравления напитком "Мистер Сидр" возросло до 36 человек (в том числе один ребенок), всего пострадали 106 россиян
Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме, передает BBC.
Сообщения о случаях отравления напитком, продаваемом в разлив "Мистер Сидр", поступают из нескольких регионов России с начала июня. Больше всего погибло в Ульяновской области.
Владелец компании, производившей "Мистер Сидр", арестован. По версии следствия, 32-летний Анар Гусейнов из Самарской области купил спиртосодержащие жидкости, не отвечающие требованиям безопасности. В МВД заявили, что в пробах напитка обнаружили примеси метанола и этилбутирата.
Позже в МВД России сообщили, что "сидр" производился из спирта, украденного из состава полиции. Как заявили в министерстве, партия опасной жидкости хранилась на складе с 2012 года – с тех пор, как ее изъяли во время одной из проверок.
За хищение задержаны два жителя Самары и сержант полиции, пропустивший подозреваемых на территорию склада.
- Напомним, в нескольких регионах России, начиная с 6 июня, зафиксировано массовое отравление алкогольным напитком "Мистер Сидр", в котором обнаружили примеси метанола и этилбутирата.
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