Министр здравоохранения Германии не исключил проведение четвертых COVID-прививок

Об этом рассказал министр здравоохранения Германии Карл Лаутеребах, передает Укринформ .

"Сейчас я пытаюсь в экстренной ситуации выкупить вакцины в восточноевропейских странах", – заявил Лаутербах.

Он заявил, что ведет переговоры, в частности, с Румынией, Болгарией, Польшей, а также с Португалией. По его словам, Комиссия ЕС одобрила досрочные поставки 35 млн. доз вакцины Moderna.

Вакцины нужны, прежде всего, для ревакцинации.



"Быстрая ревакцинация является важнейшей стратегией борьбы со штаммом "Омикрон"", - подчеркнул чиновник.

Лаутербах также не исключает, что впоследствии потребуется делать четвертую дозу из-за распространения варианта "Омикрон".



Он рассчитывает на то, что будет создана вакцина, "специфическая для "Омикрона", она и будет использоваться в качестве четвертой дозы.

К этому времени полностью вакцинировано в Германии 70% населения, 27% получили также бустерную дозу.

Исследователи из США предполагают , что вакцины от COVID-19, одобренные ВОЗ, могут быть неэффективны против штамма "Омикрон", если не ввести бустерные дозы.