Министр здравоохранения Германии не исключил проведение четвертых COVID-прививок
Германия планирует покупать COVID-вакцины у других стран и заказать дополнительные через Еврокомиссию из-за определенного дефицита
Об этом рассказал министр здравоохранения Германии Карл Лаутеребах, передает Укринформ .
"Сейчас я пытаюсь в экстренной ситуации выкупить вакцины в восточноевропейских странах", – заявил Лаутербах.
Он заявил, что ведет переговоры, в частности, с Румынией, Болгарией, Польшей, а также с Португалией. По его словам, Комиссия ЕС одобрила досрочные поставки 35 млн. доз вакцины Moderna.
Вакцины нужны, прежде всего, для ревакцинации.
"Быстрая ревакцинация является важнейшей стратегией борьбы со штаммом "Омикрон"", - подчеркнул чиновник.
Лаутербах также не исключает, что впоследствии потребуется делать четвертую дозу из-за распространения варианта "Омикрон".
Он рассчитывает на то, что будет создана вакцина, "специфическая для "Омикрона", она и будет использоваться в качестве четвертой дозы.
К этому времени полностью вакцинировано в Германии 70% населения, 27% получили также бустерную дозу.
- Исследователи из США предполагают , что вакцины от COVID-19, одобренные ВОЗ, могут быть неэффективны против штамма "Омикрон", если не ввести бустерные дозы.
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