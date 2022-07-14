Об этом заявил министр юстиции Денис Малюска.

"Господин Новинский был прямой связью для того, чтобы признать олигархом господина Ахметова. Потому что они являются партнерами по бизнесу, а господин Новинский как народный депутат является политической фигурой. Поэтому отказ от мандата убрал прямую связь господина Ахметова с парламентом и убрал самый очевидный признак участия в политической жизни для господина Ахметова", – сказал министр.

В то же время Малюска предположил, что Ахметов, возможно, отказался от своих медиа не окончательно. Он указал на то, что миллиардер не смог продать свой медиа-бизнес в условиях войны и вместо этого передал государству лицензии своих СМИ.

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"Это мое субъективное мнение, не готовое говорить, что это так, но кажется, что юридически это "нога в дверях" с тем, чтобы не закрыть себе полностью юридические механизмы возвращения в бизнес", - считает Малюска. - Это не имеет особого коммуникационного смысла, имеет только юридический, чтобы создать себе запас для дальнейшего возможного обжалования в судах, в международных судах, где угодно, чтобы вернуть либо себе активы, либо их денежную компенсацию со ссылкой на то, что либо власть, либо россияне поставили в затруднительное положение, где ценный актив пришлось отдавать бесплатно".

11 июля Ринат Ахметов заявил , что выходит из медийного бизнеса.

Эксперт Дуцик считает , что закрытие медиагруппы Ахметова сменит украинский медийный ландшафт, 4 тыс. человек окажутся на улице.

Холдинг Рината Ахметова System Capital Management приступил к процедуре аннулирования всех государственных лицензий на вещание и провайдера программной услуги, которые имела его Медиа Группа Украина.

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