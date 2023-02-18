Министр юстиции Малюська попросил ChatGPT написать законопроект об узаконивании проституции
Министр юстиции Денис Малюська решил протестировать ChatGPT и попросил его написать законопроект о легализации проституции
Об этом он сообщил у себя в Facebook 18 февраля.
Министр отметил, что чат-бот справился с этим за 30 секунд.
"Подозреваю, Минюст ждут сокращения уже с понедельника", - добавил министр.
- Ранее 18 февраля сообщалось, что Украины уже нет в списке стран , где заблокирована работа искусственного интеллекта ChatGPT компании OpenAI.
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