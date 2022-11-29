Министр юстиции Германии признал, что Северный поток-2 стал "вкладом Берлина в развязывание войны в Украине"
Берлин несет ответственность за полномасштабную агрессию России в Украине, поскольку поддержал строительство российского газопровода Северный поток-2
Об этом министр юстиции Германии Марко Бушманн сказал в поздравительном слове на встрече министров юстиции стран "Группы семи" во вторник, информирует пресс-служба Минюста Германии.
"С учетом того, что мы делаем сегодня, решение о реализации Северного потока-2 после аннексии Крыма в 2014 году было вкладом Германии в развязывание войны в Украине. Считаю, что наша обязанность – смотреть правде в глаза и делать из нее правильные выводы", – заявил он.
Цитата Бушманна была также распространена на странице министерства юстиции Германии в Twitter.
- Глава германского Минюста не в первый раз публично критикует решение о строительстве Северного потока-2. В октябре он выразил мнение, что политика Ангелы Меркель после аннексии Крыма в значительной степени привела к войне в Украине.
- Германия лишь за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину отменила сертификацию Северного потока-2, а германские власти не раз отмечали, что возобновлять работу трубопровода не будет.
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