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Министр юстиции Германии обвинил Меркель в причастности к войне в Украине

23 октября, 2022 воскресенье
01:30
Мир Путин Меркель

Министр юстиции Германии Марко Бушманн считает, что политика Ангелы Меркель после аннексии Крыма в значительной степени привела к войне в Украине

Об этом Бушманн сказал в интервью Welt.

По словам министра юстиции, Германия продолжила продвигать идею о "Северном потоке-2" после 2014 года, и это было вкладом в начало войны в Украине.

"Мы имеем дело с диктаторами, которые выдвигают территориальные претензии. И рассчитывают на то, что западные демократии оставят их под давлением. Тогда считалось, что речь идет о Чехословакии. Так же многие считали, что речь идет о Крыме. Политикой примирения ничего нельзя достичь. Диктатор воспринимает это только как приглашение. Насколько мы знаем сегодня, то, что мы, немцы, протолкнули газопровод "Северный поток-2" после аннексии Крыма - это наш вклад в развязывание войны в Украине", - заявил Марко Бушманн.

Министр юстиции Германии также упомянул о российских дестабилизационных операциях в странах Балтии.

"В случае нападения на наших партнеров по НАТО там мы фактически стали бы стороной вооруженного конфликта из-за обязательств НАТО по оказанию помощи", - говорится в интервью.

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Украина
Россия
Ангела Меркель
Германия
война с Россией
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