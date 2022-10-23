Министр юстиции Германии обвинил Меркель в причастности к войне в Украине
Министр юстиции Германии Марко Бушманн считает, что политика Ангелы Меркель после аннексии Крыма в значительной степени привела к войне в Украине
Об этом Бушманн сказал в интервью Welt.
По словам министра юстиции, Германия продолжила продвигать идею о "Северном потоке-2" после 2014 года, и это было вкладом в начало войны в Украине.
"Мы имеем дело с диктаторами, которые выдвигают территориальные претензии. И рассчитывают на то, что западные демократии оставят их под давлением. Тогда считалось, что речь идет о Чехословакии. Так же многие считали, что речь идет о Крыме. Политикой примирения ничего нельзя достичь. Диктатор воспринимает это только как приглашение. Насколько мы знаем сегодня, то, что мы, немцы, протолкнули газопровод "Северный поток-2" после аннексии Крыма - это наш вклад в развязывание войны в Украине", - заявил Марко Бушманн.
Министр юстиции Германии также упомянул о российских дестабилизационных операциях в странах Балтии.
"В случае нападения на наших партнеров по НАТО там мы фактически стали бы стороной вооруженного конфликта из-за обязательств НАТО по оказанию помощи", - говорится в интервью.
- В апреле министр юстиции Германии Марко Бушманн говорил, что по международному праву поставки тяжелого вооружения Украине не будут означать вступления в войну.
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