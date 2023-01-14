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Министр юстиции Германии Бушман выступил против создания трибунала ООН для России

14 января, 2023 суббота
12:57
Мир

Министр юстиции Германии Марк Бушман заявил, что создание спецтрибунала для РФ при ООН может подорвать признание Международного уголовного суда (Гаага)

Об этом Бушман сказал в интервью изданию Augsburger Allgemeine.

"Есть много стран в Африке, которые говорят: если здесь что-нибудь случится, то Международный уголовный суд подойдет; но как только произойдет в Европе, вы хотите специальный трибунал", - сказал он.

По мнению министра юстиции Германии, создание спецтрибунала при ООН может подорвать признание Международного уголовного суда (Гаага), который он считает "историческим достижением".

По его словам, позиция федерального правительства по созданию трибунала еще не определена.

"Важно, чтобы мы проводили эти обсуждения в тесной координации с нашими партнерами и привлекали уже проводящие расследования учреждения", - добавил он.

Известно, что Марк Бушман стал министром юстиции в декабре 2021 года, когда канцлером Германии был избран лидер Социал-демократической партии Олаф Шольц.

  • 5 октября президент Владимир Зеленский призвал создать Спецтрибунал по военным преступлениям РФ против Украины, чтобы наказать тех, кого не достают другие суды.
  • 2 ноября генеральный прокурор Украины Андрей Костин призвал создать Международный трибунал для расследования военных преступлений РФ, пока война продолжается. По словам генпрокурора, также важно скорейшее создание компенсационного механизма.

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