Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции Германии в твиттере.

"Мы твердо стоим на стороне Украины. Федеральный министр юстиции Марко Бушман выехал минувшей ночью, чтобы посетить эту страну. Ясно одно: мы оказываем финансовую, военную и гуманитарную поддержку – и будем это делать. Мы не откажемся от свободы и справедливости", – говорится в уведомлении ведомства.

Известно, что глава немецкого ведомства планирует провести переговоры с украинскими властями и правозащитниками. В частности, в планах будет обсуждение международного расследования военных преступлений России. Отмечается, что Германия хочет оказать поддержку Украине в этом вопросе.

"Расследование военных преступлений России за последние месяцы после нападения на соседнюю страну в феврале имеют большое значение не только для Украины", – заявил Бушман.

5 октября президент Владимир Зеленский призвал создать Спецтрибунал по военным преступлениям РФ против Украины, чтобы наказать тех, кого не достают другие суды.

2 ноября генеральный прокурор Украины Андрей Костин призвал создать Международный трибунал для расследования военных преступлений РФ, пока война продолжается. По словам генпрокурора, также важно скорейшее создание компенсационного механизма.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb