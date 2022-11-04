Министр юстиции Германии Бушман прибыл в Киев, чтобы обсудить международное расследование военных преступлений РФ
Министр юстиции Германии Марко Бушман прибыл в Украину, чтобы обсудить с украинскими властями и правозащитниками международное расследование военных преступлений России
Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции Германии в твиттере.
"Мы твердо стоим на стороне Украины. Федеральный министр юстиции Марко Бушман выехал минувшей ночью, чтобы посетить эту страну. Ясно одно: мы оказываем финансовую, военную и гуманитарную поддержку – и будем это делать. Мы не откажемся от свободы и справедливости", – говорится в уведомлении ведомства.
Известно, что глава немецкого ведомства планирует провести переговоры с украинскими властями и правозащитниками. В частности, в планах будет обсуждение международного расследования военных преступлений России. Отмечается, что Германия хочет оказать поддержку Украине в этом вопросе.
"Расследование военных преступлений России за последние месяцы после нападения на соседнюю страну в феврале имеют большое значение не только для Украины", – заявил Бушман.
- 5 октября президент Владимир Зеленский призвал создать Спецтрибунал по военным преступлениям РФ против Украины, чтобы наказать тех, кого не достают другие суды.
- 2 ноября генеральный прокурор Украины Андрей Костин призвал создать Международный трибунал для расследования военных преступлений РФ, пока война продолжается. По словам генпрокурора, также важно скорейшее создание компенсационного механизма.
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