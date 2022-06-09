Министр внутренних дел Германии назвала российские фейки угрозой для демократии

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ключевым вызовом Фезер назвала массированные дезинформационные кампании, инициированные из-за границы. В качестве примеров министерша назвала сообщение о том, что Россия стягивала войска к границе с Украиной не для того, чтобы атаковать, а также заявления о каких-то "нацистах", захвативших власть в Киеве, или якобы царящей в Германии русофобии. Такие массированные атаки, по мнению Нэнси Фезер, представляют угрозу демократии. Поэтому правительство Германии создало оперативный штаб – для оперативного реагирования на такие "вбросы".

Также Фезер затронула тему кибербезопасности, а в пример привела атаку хакеров на украинский спутник Viasat. Министр даже предлагает изменения в Конституцию ФРГ, чтобы забрать полномочия по борьбе против кибератак у местных властей и передать их Берлину.

Докладчица также заявила, что "Украина – гораздо более цифровая страна, чем Германия". По ее словам, украинцы привыкли получать услуги государства через интернет, поэтому все большее количество немецких ведомств по делам иностранцев предоставляют украинским беженцам возможность подать онлайн-заявку на разрешение на проживание.

Напомним, 8 июня Российские СМИ тиражировали дезинформацию о том, что "дипломатические отношения Германии с Украиной ухудшаются, а ФРГ все больше склоняется в сторону РФ", обосновывая это тем, что "министр иностранных дел Бербок захотела общаться с украинским министром, а не с послом" .

4 июня спикер госдумы Володин распространил дезинформацию, якобы "Вашингтон делает все, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны – намеренно ослабляя экономику государств ЕС, хочет сделать их еще более зависимыми от США".

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