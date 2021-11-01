Министр Урусский написал заявление об увольнении
Вицепремьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Урусский написал заявление об отставке
Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
"Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Урусский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной рады об увольнении по собственному желанию", - отметил он.
- Напомним, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников написал заявление об увольнении с должности.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил , что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности может возглавить Павел Рябикин, а Роман Стрелец - Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
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