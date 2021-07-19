Министр туризма Турции допускает закрытие границ страны в случае вспышки штамма "Дельта"
В Турции не исключают возможности закрытия границ для туристов из-за роста заболеваемости штаммом "Дельта"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсоя в эфире телеканала CNN Turk.
Количество случаев заражения штаммом "Дельта" в стране выросло за последнюю неделю почти втрое и достигла 750. По словам министра, есть возможность закрытия границ страны, но пока такой вопрос не стоит.
"Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "Дельта". Однако в отношении международных авиарейсов учитывается ситуация по всей стране", - заявил министр, отвечая на вопрос о возможности закрытия Турции в этом сезоне из-за распространения нового штамма.
Однако, по его словам, пока "все идет хорошо".
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