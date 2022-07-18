Министр цифровой информации анонсировал автоматическую регистрацию ООО для физлиц
Министерство цифровой информации вводит автоматическую регистрацию ООО для физлиц, упрощая коммуникацию бизнеса с государством
Об этом сообщил министр цифровой информации Михаил Федоров
Министерство цифровой информации вводит еще одну услугу без чиновников – автоматизирует регистрацию ООО для физических лиц.
"Мы верим в Украину как страну предпринимателей и делаем все, чтобы максимально упростить коммуникацию бизнеса с государством, - отметил министр. - Все государственные услуги должны быть простыми, быстрыми и человечными.
Автоматические услуги не только удобны людям, но и помогают сэкономить время государственных регистраторов. Мы сочли, что в прошлом году благодаря автоФЛП госрегистраторы сэкономили 7,2 лет времени. Ведь раньше на заполнение одной заявки тратили 21 минуту. Автоматизация регистрации ООО для физических лиц – следующий логический шаг”.
Речь идет о бета-тестировании новой услуги, которой смогут воспользоваться граждане Украины от 18 лет, имеющие налоговый номер и УНЗР. Чтобы принять участие в бета-тестировании, нужно перейти по ссылке
- Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк встретилась с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, чтобы обсудить цифровизацию Украины.
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