Об этом информирует глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута .

12 декабря министр иностранных дел объявил о новом раунде санкций против лиц, стоящих за дезинформационными кампаниями и поддерживающих военные действия Путина.

"Путин продолжает использовать сеть медиаагентств и влиятельных комментаторов как часть своей пропагандистской машины, чтобы распространять ложную информацию и неправду как часть своего нарратива о вторжении в Украину", - сказала Махута.

Санкции распространяются на участников дезинформации, которым уже были объявлены санкции в мае. Среди них представители росСМИ и информационных ведомств.

В частности, под санкции оказались министр цифрового развития, связи и СМИ Максут Шадаев, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, а также "ИнфоРос", "Южный фронт" и Фонд стратегической культуры.

Глава МИД Новой Зеландии подчеркнула, что лица, против которых введены санкции, оказывают влияние на общественное представление о незаконной и неспровоцированной войне России: "Они создают туман дезинформации, обслуживающий агрессию Путина против территориального суверенитета Украины".