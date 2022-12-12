Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Министр цифрового развития, гендиректор Первого канала и Фонд стратегической культуры: Новая Зеландия ввела санкции против 23 россиян и организаций, поддерживающих войну в Украине

Министр цифрового развития, гендиректор Первого канала и Фонд стратегической культуры: Новая Зеландия ввела санкции против 23 россиян и организаций, поддерживающих войну в Украине

12 декабря, 2022 понедельник
13:08
Мир

В Новой Зеландии ввели санкции против 23 россиян и предприятий, поддерживающих вторжение в Украину, в частности, под ограничениями министр цифрового развития, гендиректор Первого канала и Фонд стратегической культуры

Об этом информирует глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута .

12 декабря министр иностранных дел объявил о новом раунде санкций против лиц, стоящих за дезинформационными кампаниями и поддерживающих военные действия Путина.

"Путин продолжает использовать сеть медиаагентств и влиятельных комментаторов как часть своей пропагандистской машины, чтобы распространять ложную информацию и неправду как часть своего нарратива о вторжении в Украину", - сказала Махута.

Санкции распространяются на участников дезинформации, которым уже были объявлены санкции в мае. Среди них представители росСМИ и информационных ведомств.

В частности, под санкции оказались министр цифрового развития, связи и СМИ Максут Шадаев, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, а также "ИнфоРос", "Южный фронт" и Фонд стратегической культуры.

Глава МИД Новой Зеландии подчеркнула, что лица, против которых введены санкции, оказывают влияние на общественное представление о незаконной и неспровоцированной войне России: "Они создают туман дезинформации, обслуживающий агрессию Путина против территориального суверенитета Украины".

  • Напомним, правительство Новой Зеландии после массированных ракетных обстрелов Украины 10 октября наложило санкции на российского олигарха-миллиардера Александра Абрамова и 50 российских олигархов.
  • Кроме того, 31 октября министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута объявила о введении санкций против 14 россиян и 7 компаний, среди которых пропагандистские СМИ и члены ЧВК Вагнера.
  • 21 ноября Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении 22 российских и беларусских граждан и ряда российских предприятий нефтегазового и сталелитейного сектора.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
санкции против России
Читайте также:
сніг зима погода
10 декабря, 2022 суббота
Синоптик Наталья Диденко предупредила о циклоне с осадками и похолоданием
Юрій Бутусов
Автор
11 декабря, 2022 воскресенье
Кому соврал президент Зеленский о российском нападении?
10 декабря, 2022 суббота
Если Путина попытается отстранить какая-то группа в кремле, то посыпется все, - Фейгин
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.39
    Покупка 39.39
    Продажа 40.18
  • EUR
    Покупка 40.77
    Продажа 41.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
12 декабря
14:06
OPINION
Победа иранского народа перевернет стол диктаторов
13:47
Словакия планирует отправить в Украину МиГ-29, приготовления могут начать в ближайшее время
13:21
Россияне расстреливают краснокнижных птиц на временно оккупированной Арабатской стрелке, - депутат Хлань
13:11
Обновлено
Оккупанты обстреляли из "урагана" город в Донецкой области: двое погибших, десятеро раненых
12:56
Трамп потерял лидерство в борьбе за право выдвигаться в президенты США от республиканцев, - опрос
12:45
Мобилизированные в РФ
Минобороны РФ планирует "укрепить боевой дух" мобилизованных на войну в Украине баянами и балалайками
12:41
Наводили вражеский огонь по школам, роддомам, общежитиям и позициям ВСУ в Бахмуте и Торецке. Трех жительниц Донбасса задержали за госизмену
12:27
"Во что мы играем?": Легенда "Барселоны" раскритиковал уровень футбола на ЧМ-2022
12:08
России не нужны гарантии безопасности, в таких гарантиях от РФ нуждается Европа, - МИД Польши
12:05
OPINION
В УПЦ-МП хотят надеть на себя ризы мучеников
12:02
Греция
В украинское посольство в Греции также поступил окровавленный пакет
12:00
В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности, ситуацию усложняет погода, - Укрэнерго
11:55
Стало известно, когда Джошуа вернется на ринг после поражения от Усика
11:28
Эрдоган предупредил, что новые турецкие ракеты способны ударить по Афинам
11:16
В Украине стартовала Национальная неделя чтения
11:04
На Киевщине из-за непогоды полностью обесточенными остаются 14 населенных пунктов, 37 — частично
11:03
Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов Харьковщины за сутки, от вражеской взрывчатки пострадала женщина
11:02
В Луганской области оккупанты закрывают шахты и вывозят оборудование, - ОВА
10:47
Продавал награбленное: на Николаевщине задержали коллаборанта, помогавшего оккупантам зарабатывать
10:36
"Все из-за Роналду": Обладатель "Золотого мяча" Фигу назвал причину неудачи Португалии на ЧМ-2022
10:35
Эксклюзив
Минометным огнем оккупанты уничтожают Херсон, - глава городского ВА
10:23
Инфографика
Курс валют в Украине сегодня: стоимость доллара, евро, злотого
10:10
В Чернигове и в Полтавской области будут слышны взрывы, жителей призывают сохранять спокойствие
10:09
ФИФА отстранила от ЧМ-2022 арбитра, которого раскритиковал Месси
10:04
OPINION
Почему я не люблю российских либералов
10:01
Обновлено
Под Москвой горит торговый центр, есть пострадавший
09:57
астероид
Мимо Земли пролетит 82-метровый астероид
09:55
Враг накрывал минометами акваторию Очаковской громады Николаевщины
09:52
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Бахмут способен удержать российское нашествие, а ВСУ - и дальше перемалывать силы врага, - Згурец
09:48
Инфографика
На фото потери россиян
ВСУ за сутки уничтожили 620 российских оккупантов и 24 вражеских танка, - Генштаб
09:35
Армия РФ за сутки убила одного дончанина, троих ранила
09:30
Кулеба назвал реалистичным сценарий полного блэкаута и предположил, куда будут уезжать украинцы
08:46
Эксклюзив
В Северске и окрестностях враг пытается вести штурмовые действия, - боец ВСУ Афанасьев
08:46
Лидер сборной Украины стал победителем клубного ЧМ по волейболу
08:41
OPINION
Николай Княжицкий
Театр имени Леси Украинки, перейдя на украинский, увеличил количество зрителей
08:30
Враг ночью выпустил не менее 30 снарядов по Никопольщине
08:20
Песков
Британская разведка объяснила, что стоит за новыми заявлениями Кремля о целях войны против Украины
08:08
РФ нанесла 2 ракетных и 11 авиационных ударов по украинской территории в течение суток
08:04
OPINION
Лучше бы россияне свой гидрометцентр расстреляли...
07:54
"Не понимаем аргументацию": Кулеба раскритиковал Германию из-за промедления с поставками танков
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV