Министр цифрового развития, гендиректор Первого канала и Фонд стратегической культуры: Новая Зеландия ввела санкции против 23 россиян и организаций, поддерживающих войну в Украине
В Новой Зеландии ввели санкции против 23 россиян и предприятий, поддерживающих вторжение в Украину, в частности, под ограничениями министр цифрового развития, гендиректор Первого канала и Фонд стратегической культуры
Об этом информирует глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута .
12 декабря министр иностранных дел объявил о новом раунде санкций против лиц, стоящих за дезинформационными кампаниями и поддерживающих военные действия Путина.
"Путин продолжает использовать сеть медиаагентств и влиятельных комментаторов как часть своей пропагандистской машины, чтобы распространять ложную информацию и неправду как часть своего нарратива о вторжении в Украину", - сказала Махута.
Санкции распространяются на участников дезинформации, которым уже были объявлены санкции в мае. Среди них представители росСМИ и информационных ведомств.
В частности, под санкции оказались министр цифрового развития, связи и СМИ Максут Шадаев, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, а также "ИнфоРос", "Южный фронт" и Фонд стратегической культуры.
Глава МИД Новой Зеландии подчеркнула, что лица, против которых введены санкции, оказывают влияние на общественное представление о незаконной и неспровоцированной войне России: "Они создают туман дезинформации, обслуживающий агрессию Путина против территориального суверенитета Украины".
- Напомним, правительство Новой Зеландии после массированных ракетных обстрелов Украины 10 октября наложило санкции на российского олигарха-миллиардера Александра Абрамова и 50 российских олигархов.
- Кроме того, 31 октября министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута объявила о введении санкций против 14 россиян и 7 компаний, среди которых пропагандистские СМИ и члены ЧВК Вагнера.
- 21 ноября Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении 22 российских и беларусских граждан и ряда российских предприятий нефтегазового и сталелитейного сектора.
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