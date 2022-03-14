Министр транспорта Великобритании заявил о готовности принять беженцев из Украины у себя дома
Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что готов предложить свой дом для размещения беженцев из Украины
Об этом он написал в Twitter.
"За последние несколько недель мы всей семьей обсуждали разрушительную ситуацию в Украине, и поэтому мы намерены сегодня подать заявку, чтобы присоединиться к другим британским домохозяйствам, которые предлагают свой дом, чтобы приютить украинцев, пока им не станет безопасно вернуться к своей страны", - сообщил Шаппс.
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